Kolejny prezenter został zwolniony z TVP. „Powody nie są mi znane”

Maciej Dolega od 2012 roku pracował w TVN24, gdzie prowadził prognozy pogody. W 2021 roku zrezygnował jednak z tej posady, by ponownie dołączyć do zespołu mediów publicznych, z którymi był związany uprzednio w latach 2005-2011. Wówczas wyznał „Plejadzie”, że transfer z TVN 24 do TVP Info traktuje jako „nowe wyzwanie”.

– Nie będę prowadził prognoz pogody. Zostałem prowadzącym program „Wstaje dzień” – zapowiadał i podkreślał, że „jest z dala od wojny polsko-polskiej”. Mimo tego właśnie stracił posadę w Telewizji Polskiej.

Maciej Dolega zwolniony z TVP

Maciej Dolega w TVP Info był prezenterem serwisów i prowadzącym programu „Wstaje Dzień” w paśmie porannym. W TVN z kolei prowadził „Teleserwis” w TVN24, a także był prezenterem pogody w TVN i TVN24 oraz w magazynie „Meteo News” w TVN Meteo. Zaczynał na Wiertniczej od prowadzenia pogody w stacji TTV.

W środę 27 marca „Wirtualne media” podały, że Maciej Dolega po trzech latach zakończył współpracę z Telewizją Polską. Wiadomo, że po zmianie władz w stacji przygotowywał pojedyncze materiały, a ostatnio całkiem zniknął z anteny. Informację tę potwierdziło portalowi Centrum Informacji Telewizji Polskiej. „Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP” — podało.

Ze względu na te doniesienia z prezenterem skontaktowała się „Plejada”. Mężczyzna również potwierdził rozstanie z Telewizyjną Agencją Informacyjną, przy czym dodał: „Powody nie są mi znane”. A jakie ma plany zawodowe?

– Po 20 latach pracy w branży wykorzystuję zdobytą wiedzę podczas szkoleń z wystąpień publicznych, które prowadzę. Nieustannie działam też jako konferansjer. Mam czas dokończyć budowę nowego domu, który wciąż wymaga pracy. A jeśli chodzi o działania w mediach, to niedługo pojawi się komunikat w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać. Optymistycznie spoglądam w przyszłość – zdradził.

Czytaj też:

TVP pozywa Telewizję Republika. Domaga się milionowego odszkodowaniaCzytaj też:

Wojciech Mann zdradził, co działo się za kulisami hitu TVP. „To była masakra”