Wraca „Rolnik szuka żony”! To oni będą szukać miłości w telewizji

Już 14 września na antenę TVP wraca jeden z najpopularniejszych programów randkowych w Polsce.

„Rolnik szuka żony”. Nowy sezon, nowe emocje

„Rolnik szuka żony” od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów, a każdy sezon dostarcza nowych emocji, niespodzianek i miłosnych uniesień. Kto tym razem da się porwać miłości przed kamerami? „I już wszystko jasne – Roland, Arek, Basia, Krzysiek i Gabriel – to ich historie zobaczymy już od 14 września w nowym sezonie 'Rolnik szuka żony'. Kto z nich odnajdzie prawdziwą miłość?” – ogłosili twórcy programu, prezentując uczestników. Już wkrótce przekonamy się, czy piątka bohaterów zdobędzie nie tylko serca widzów, ale i znajdzie tę jedyną lub tego jedynego.

Jedyna rolniczka – Barbara z Kurpi

Wśród uczestników znalazła się tylko jedna kobieta – 32-letnia Barbara. Pochodzi z Mazowsza i mówi o sobie: „Kurpiana z krsi Ignata” („Kurpianka z krwi i kości”). Prowadzi z rodzicami gospodarstwo mleczne, a dodatkowo spełniła swoje dziecięce marzenie, prowadząc agroturystykę. Energiczna i przedsiębiorcza, ale jednocześnie marząca o ciepłym domu i rodzinie. Miała już za sobą zaręczyny, które zakończyły się rozstaniem, dziś jednak liczy, że w programie znajdzie partnera, który będzie dla niej oparciem i da jej poczucie bezpieczeństwa.

Najmłodszy w programie — Arek z Lubelszczyzny

24-letni Arkadiusz z Lubelszczyzny, prowadzi wraz z ojcem 30-hektarowe gospodarstwo. Wysoki, szczupły i uśmiechnięty, wolny czas dzieli między sporty zimowe i motoryzację. Przyznaje, że ceni lojalność i poczucie humoru. Chciałby znaleźć dziewczynę, z którą życie będzie przyjemną podróżą, nie wyścigiem.

Krzysztof z Podlasia chce się zakochać

28-letni Krzysztof z Podlasia przejął po rodzinie 100-hektarowe gospodarstwo. Pasjonat rolnictwa, który nie wyobraża sobie życia poza swoją ziemią. W życiu prywatnym ma za sobą dwa poważne związki, ale dziś deklaruje, że jest gotów na prawdziwą miłość i założenie rodziny. „Chcę się zakochać i wierzę, że szczęściu wystarczy tylko odrobinę pomóc” – mówi.

Gabriel z Wielkopolski stawia na rodzinne wartości

Z Wielkopolski pochodzi 31-letni Gabriel, właściciel 60 hektarów, gdzie hoduje bydło i uprawia zboża. Wykształcony, rodzinny, stawia na tradycyjne wartości. Wysoki – aż 194 cm wzrostu – szuka partnerki z pasją i marzeniami, która będzie gotowa razem z nim budować życie pełne wzajemnego wsparcia.

Roland z Łodzi chce stworzyć dom pełen miłości

Najstarszy uczestnik, 37-letni Roland, gospodaruje w okolicach Łodzi, gdzie wraz z rodziną prowadzi ekologiczne uprawy warzyw. Był już zaręczony, ale jego relacja zakończyła się dwa lata temu. Teraz wierzy, że w programie pozna kobietę, która zdecyduje się z nim zamieszkać na wsi i razem stworzą dom pełen miłości.

