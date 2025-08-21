To połączenie „Wilka z Wall Street” i „Złap mnie, jeśli potrafisz”. Nadchodzi „Wielki Marty”

Film wyreżyserował Josh Safdie („Nieoszlifowane diamenty„, „Good Time”), a scnariusz został zainspirowany życiem legendarnego Marty'ego Reismana, tenisisty stołowego, który zrewolucjonizował tę dyscyplinę i złotymi zgłoskami zapisał się w historii tego sportu. To prawdziwa historia geniusza o wielkiej ambicji, apetycie na życie i zdolności do podnoszenia się po życiowych upadkach.

„Wielki Marty”. O tym filmie będzie głośno

Ani tego faceta, ani jego marzenia nikt nie bierze poważnie. A Marty to charyzmatyczny, ekscentryczny, a jednocześnie pełen emocji gość, który gra w ping-ponga z ogromną pasją, zakochuje się, liczy banknoty w żółtych taksówkach, ucieka, uchyla się przed kulami, podróżuje, by spełnić marzenie o byciu najlepszym graczem w historii. Dla niego seria niekończących się wyrzeczeń jest tylko dłuższą drogą do celu. A marzenie o byciu najlepszym pośród najlepszych spełni, choćby życie i los rzucało kolejne kłody pod...paletkę.

Zobaczcie pierwszy zwiastun produkcji:

W roli Marty'ego Mausera pojawi się Timothee Chalamet („Diuna", „Tamte dni, tamte noce", „Kompletnie nieznany", „Lady Bird", „Mój piękny syn", „Wonka", „Małe kobietki"), a partnerować mu będą między innymi:

Gwyneth Paltrow („Zakochany Szekspir" – OSCAR, „Iron Man", „Avengers", „Emma", „Hook", „Morderstwo doskonałe", „Przypadkowa dziewczyna")

Tyler, The Creator – gwiazdor rapu, dwukrotny zdobywca nagrody Grammy

Fran Drescher („Niania" – serial, „Pomoc domowa" – serial)

Odessa A'zion („Hellraiser", „Duchy" – serial, „Wszystko ze mną OK?")

Sandra Bernhard („Król komedii", „Rozdzielenie" – serial, „Rodzina Soprano+ – serial, „Hudson Hawk)"

Film „Wielki Marty” zobaczymy w kinach 30 stycznia 2026 roku.

