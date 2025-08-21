Nowy klasyk w bibliotece Netfliksa. Widowisko, które zachwyciło miliony

Na Netfliksie pojawiła się produkcja, która od dnia swojej premiery uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł współczesnego kina science fiction. „Interstellar”, bo o nim mowa, to monumentalny film Christophera Nolana – reżysera odpowiedzialnego m.in. za „Incepcję”, „Oppenheimera” czy trylogię o Mrocznym Rycerzu. Dla wielu widzów to nie tylko widowisko science fiction, lecz także przejmująca opowieść o ludzkiej determinacji, miłości i poszukiwaniu sensu.

Klasyka od Christophera Nolana na Netflix

Akcja filmu przenosi nas w niedaleką przyszłość, kiedy Ziemia staje się coraz mniej przyjazna dla człowieka. Susze, burze piaskowe i upadające plony zmuszają ludzkość do desperackich poszukiwań nowego domu w kosmosie. Głównym bohaterem jest Cooper (Matthew McConaughey) – były pilot NASA, który decyduje się wziąć udział w ryzykownej misji. Wraz z grupą naukowców przemierza nieznane zakątki wszechświata, by znaleźć planetę zdolną podtrzymać życie.

W „Interstellar” zagrała plejada największych gwiazd Hollywood. Pierwsze skrzypce gra tutaj Matthew McConaughey, a na ekranie partnerują mu Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow, Ellen Burstyn, Casey Affleck, Bill Irwin czy Wes Bentley.

Sukces filmu „Interstellar”. Tyle zarobił na świecie

Film, który premierę miał w 2014 roku, zarobił 188 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 493 miliony dolarów w innych krajach, co daje łącznie 681 milionów dolarów na całym świecie w momencie premiery, przy budżecie produkcji wynoszącym 165 milionów dolarów.

W agregatorze recenzji Rotten Tomatoes, 73 proc. z 378 recenzji krytyków jest pozytywnych, ze średnią oceną 7,1/10. Konsensus krytyków na stronie brzmi: „Interstellar reprezentuje więcej ekscytującego, prowokującego do myślenia i wizualnie olśniewającego kina, jakiego widzowie oczekują od scenarzysty i reżysera Christophera Nolana, nawet jeśli jego intelektualny zasięg nieco przekracza ich możliwości”. Metacritic przyznał filmowi ocenę 74 na 100 na podstawie 46 recenzji krytyków, co wskazuje na „ogólnie pozytywne” recenzje. Dla porównania, na polskim Filmwebie film otrzymał od widzów ocenę 8/10 na podstawie 427 tysięcy ocen.

„Interstellar” to film, który zachwyca wizualnie (za co otrzymał Oscara) i prowokuje do refleksji nad naszą rolą we wszechświecie. Teraz, gdy produkcja trafiła na Netfliksa, Polacy mają wyjątkową okazję ponownie przeżyć tę podróż, albo doświadczyć jej po raz pierwszy. Ten film udowodni wam, że kino science fiction może być zarówno widowiskowe, jak i głęboko poruszające. Jeżeli szukacie czegoś dobrego na wieczór – koniecznie dajcie mu szansę!

