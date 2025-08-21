Festiwal w Sopocie nagle przerwany. TVN się tłumaczy

Finałowy koncert tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2025 miał być rozdzielony na dwie odsłony. Widzowie czekali na drugą i… coraz bardziej się denerwowali.

Finał Sopotu tylko do połowy. Przerwano koncert

W pierwszej części koncertu pod hasłem „Orkiestra Mistrzom” oddano scenę we władanie legendom polskiej piosenki. Wystąpiły m.in. Ewa Bem w duecie z Natalią Przybysz, Kayah, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Krzysztof Cugowski, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Renata Przemyk, Natalia Grosiak i debiutujący Wiktor Waligóra. Drugą część wieczoru mieli wypełnić artyści hip-hopowi w ramach „RapOrkiestry – legendy polskiego hip hopu vol. 2”, Zapowiadano, że wystąpią m.in. Ten Typ Mes, Liroy, Eldo i JWP/BC.

Niespodziewanie prowadzący, którymi tego dnia byli Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor i Mateusz Hładki, pożegnali się z publicznością, a widzowie zgromadzenie przed telewizorami, po nieodzownej porcji reklam zobaczyli zamiast raperów na scenie Opery Leśnej… polski film „1800 gramów”. O tym, jak pani Ewa szuka nowych rodzin dla osieroconych dzieci. W sieci błyskawicznie zawrzało.

TVN: „Musieliśmy przerwać transmisję”

Internauci zaczęli się denerwować, pytać, co z koncertem, psioczyć na organizatorów, a nawet na stację TVN. „A koncert hip hopowy?”, „O co chodzi? Co z koncertem hip-hopowym?”, „Jak to już koniec? A rap z orkiestrą?”, „Nie do wiary co za rozbuchany TVN!! Gdzie reszta koncertu?”, „No chyba sobie żartujecie, najbardziej wyczekiwanego koncertu nie pokażecie???” – grzmieli internauci na profilach festiwalu i stacji w mediach społecznościowych. W końcu jeden z internautów zauważył: „Koncert leci, tylko nie transmitują. Liroy śpiewa”.

Warto dodać, iż w programie telewizyjnym żadnej przerwy, żadnego takiego filmu nie zapowiadano. Koncert rapowy miał się rozpocząć bezpośrednio po koncercie gwiazd. Internauci doczekali się odpowiedzi dopiero na oficjalnym profilu TVN. „Z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy przerwać dzisiejszą transmisję koncertu” – odpisywano na ponawiające się pytania internautów.

Za każdym razem taka sama, lakoniczna odpowiedź. Na pytanie: „TVN proszę podać co to za »niezależnie przyczyny«. Robicie widzów w balona” jak dotąd nikt nie odpowiedział.

