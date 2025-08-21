Aktor z „Reniferka” nie do poznania w nowym miniserialu HBO Max. Zobaczcie sami

Po tym, jak stworzył dla nas jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa w 2024 roku, Richard Gadd, stojący za „Reniferkiem”, powraca na ekrany. Tym razem ze swoim nowym miniserialem dla platformy HBO Max, zatytułowanym „Half Man”.

Sześcioodcinkowa produkcja, która wcześniej nosiła nazwę „Lions”, jest koprodukcją HBO Max i BBC. Ponad rok po tym jak pierwszy z wymienionych gigantów dołączył do projektu, w sieci pojawiły się fotki z planu nadchodzącej produkcji, na których Richard Gadd jest nie do poznania. Zgodnie z komunikatem prasowym BBC, zdjęcia zostały udostępnione w mediach tuż po zakończeniu zdjęć do „Half Man” w Glasgow i okolicach Szkocji. Choć nie podano jeszcze dokładnej daty premiery serii, wskazywać to może na to, że widzowie nie będą musieli jeszcze długo na nią czekać.

Nowy miniserial HBO Max z twórcą „Reniferka”. O czym opowie „Half Man”?

„Serial »Half Man« opowiada o skłóconych braciach, Niallu (w tej roli Jamie Bell) i Rubenie (Richard Gadd), oraz ich burzliwej relacji. Kiedy pierwszy z nich pojawia się na ślubie drugiego, dochodzi do do wybuchu przemocy, który przenosi nas wstecz przez ich życie. Obejmując prawie czterdzieści lat, od lat 80. do dziś, ta ambitna seria przedstawia wzloty i upadki w relacji braci, od ich spotkania jako nastolatków po rozstanie jako dorosłych – z wszystkimi dobrymi, złymi, okropnymi, zabawnymi, gniewnymi i trudnymi momentami po drodze. Serial ukaże dziką energię zmieniającego się miasta – a nawet zmieniającego się świata – i spróbuje odpowiedzieć na trudne pytanie co to znaczy być mężczyzną” – brzmi oficjalny opis serialu.

Oprócz Gadda, Bella w serialu występują też: Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan oraz Charlotte Blackwood i Calum Manchip.

Podobnie jak w przypadku serialu „Baby Reindeer”, pomysłodawcą, scenarzystą i producentem wykonawczym jest Richard Gadd, a reżyserami są Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck.

Czytaj też:

5 kryminalnych seriali opanowało polskiego Netfliksa. Liderem nowość ze środyCzytaj też:

Netflix kusi nowościami. Wpadł mocny brytyjski thriller w formie miniserialu