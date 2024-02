Fala komentarzy po debiucie nowej pary w „Pytaniu na śniadanie”. Pakosińska nie kryła zdenerwowania

W poniedziałkowy poranek 19 lutego prowadzący „Pytania na śniadanie” ujawnili, że już nazajutrz do ich zespołu dołączy piąta i ostatnia para prowadzących. Dodali, że Kasia i Piotr „to para, która słynie z fenomenalnych uśmiechów — a nawet głośnych śmiechów”. Później w mediach społecznościowych śniadaniówki TVP oficjalnie ogłoszono, że będą to Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Ich debiut na antenie już za nami.

Debiut Pakosińskiej i Wojdyły w „Pytaniu na śniadanie”

We wtorkowy poranek 20 lutego do prowadzących „Pytania na śniadanie”, czyli Katarzyny Dowbor i Filipa Antonowicza, Joanny Górskiej i Roberta Stockingera, Klaudii Carlos i Roberta El Gendy oraz Beaty Tadli i Tomasza Tylickiego, dołączyli Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Podczas powitania z widzami artystka kabaretowa i konferansjer nie kryli zdenerwowania. – No to teraz już konkretnie: dzień dobry. Jak to miło, że jesteście państwo z nami od samego rana — zwrócił się najpierw do widzów Piotr Wojdyło.

– Dzień dobry mówimy wszystkim telewidzom telewizyjnej Dwójki, telewizji Polonia, no i mam takie nieodparte wrażenie, że czeka na państwa dzisiaj dużo niespodzianek. Będziemy podnosić poziom endorfin, wprawiać państwa w dobrą energię – dodała nieśmiało Katarzyna Pakosińska.

Wówczas konferansjer przyznał, że denerwował się przed rozpoczęciem programu. — Ale podpowiemy też, co zrobić, kiedy mamy w życiu za dużo stresu. Są na to skuteczne sposoby. Ja dzisiaj nie ukrywam, tego stresu rano było dużo, ale skutecznie sobie z nim poradziłem. (...) Otóż, oglądałem wiewiórki na rolkach. To mnie bardzo uspokoiło — zdradził.

Co istotne, we wtorkowym odcinku nie zabrakło dobrego humoru, a para prowadzących nie przerywała sobie nawzajem, a nawet uniknęła wpadki. Dominowało partnerstwo i profesjonalizm, a fani formatu, którzy do tej pory raczej dość sceptycznie oceniali nowych prowadzących „Pytania na śniadanie”, tym razem w przeważającej większości byli zachwyceni nową parą.

W komentarzach na Facebooku śniadaniówki Telewizji Polskiej można przeczytać: „Bardzo sympatycznie się ich ogląda, bije od nich takie ciepełko. Najbardziej trafiona para jak do tej pory po zmianie”, „Świetna para prowadzących. Więcej odwagi panu Piotrowi, ale są super”, „Przesympatyczna Para”, „Bardzo miło się Państwa ogląda” czy „Bardzo sympatyczna para. Pogodni i uśmiechnięci. Z wielką przyjemnością się ogląda”.

