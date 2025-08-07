Powitajmy nowego trenera w „The Voice Kids”. „Pa, pa dobry programie, witaj żenado”

TVP oficjalnie to potwierdziła. Blanka Stajkow, która w 2023 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, zasiądzie w trenerskim fotelu obok Cleo i Tribbsa. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

Nowi trenerzy w „The Voice Kids”. Blanka jest szczęśliwa

Już od pewnego czasu wiadomo, że nowy 9. sezon dziecięcego talent show przyniesie poważne zmiany w składzie jurorskim. Z dotychczasowej ekipy pozostała tylko Cleo, a do programu dołączają debiutujący w tej roli Tribbs i właśnie Blanka. Co na to widzowie? Delikatnie mówiąc – nie są zachwyceni.

Przeszczęśliwa jest za to Blanka. Wokalistka pojawiła się w specjalnym nagraniu, które zaprezentowano w czwartkowym „Pytaniu na śniadanie”, w którym ogłoszono skład trenerski telewizyjnego show. „Kochani, dołączam do ekipy »The Voice Kids« – nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc” – wyznała z entuzjazmem Blanka.

W sieci zawrzało. „Nauczy dzieci śpiewać z playbacku”

Internauci nie podzielają tej radości. Owszem, pod oficjalnym ogłoszeniem TVP w mediach społecznościowych nie brakuje wyrazów zachwytu – „Ale się cieszę, nie mogę w to uwierzyć, jestem mega szczęśliwa, gratulacje”, „Let's gooo Bejba!! Cieszę się strasznie!!!!” -piszą fanki wokalistki. Dla wielu jednak pojawienie się Blanki w fotelu trenera to zbyt gorzka pigułka do przełknięcia.

Internauci krytykują, podobnie jak wcześniej w przypadku Tribbsa, że uczyć śpiewu ma ktoś, kto — ich zdaniem — nie potrafi śpiewać. Jeśli już śpiewa — to z playbacku. „Rozumiem, że teraz role się odwróciły i dzieci będą ją uczyć, jak należy śpiewać. Program schodzi na psy”, „Nauczy dzieci, jak śpiewać z playbacku”, „Pa, pa dobry programie, witaj żenado”, „Zostawię to bez komentarza i oficjalnie nie oglądam najnowszej edycji The Voice Kids”, „Myślałam, że w tym programie trenerzy powinni umieć śpiewać?! Program pikuje w dół. Liczą się tylko zasięgi” – grzmią w komentarzach.

„Serio? Blanka jako trenerka w The Voice Kids? Czyli już nie będzie trenerów z umiejętnościami i wiedzą, a stworzony twór, dziewczyna, która sobie nawet nie radzi z dźwiękami, a co dopiero ma być trenerką… Śmiech na sali. Przykre, do czego to doszło. Juror powinien być profesjonalistą i dawać przykład młodym. To coś przykładem na pewno nie jest – zero talentu, zero umiejętności. W jaki sposób widzicie w niej osobę godną bycia jurorem w takim programie? Żałosne” – pisze jedna z internautek.

