„Seniorka” polskiej estrady trenerką w „The Voice Senior”. „Już się nie mogę doczekać”

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że do grona trenerów dołącza Majka Jeżowska. Show wróci na antenę zimą.

Artystka, która w tym roku świętuje 45-lecie pracy artystycznej, nie kryje wzruszenia i radości z nowej roli. „– Zobaczcie, gdzie jestem – w czerwonym fotelu »The Voice Senior«! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. [...] Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło” – wyznała Majka Jeżowska w specjalnie nagranym wideo.

Jeżowska podkreśliła, że nie tylko widzów, ale i ją czeka wiele wzruszeń. „Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia!” – dodała piosenkarka, znana m.in. z takich przebojów, jak „A ja wolę moją mamę”, „Wszystkie dzieci nasze są”, czy „Od rana mam dobry humor”.

Wielkie zmiany w „The Voice Senior”

Jeżowska przejmie fotel po Małgorzacie Ostrowskiej, która zasiadała w nim tylko przez jedną edycję. Jak na razie wciąż nie wiadomo, czy w nowej odsłonie pojawią się ponownie Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Andrzej Piaseczny. Wiadomo za to, że w „The Voice Senior” zobaczymy Łukasza Nowickiego. Prezenter znany m.in. z programów „Pytania na śniadanie”, czy „Postaw na milion” wystąpi u boku prowadzącej Marty Manowskiej.

Siódmy sezon „The Voice Senior” wystartuje w styczniu 2026 roku na antenie TVP2 oraz w TVP VOD.

