„Seniorka” polskiej estrady trenerką w „The Voice Senior”. „Już się nie mogę doczekać”
Majka Jeżowska
Majka Jeżowska Źródło: Instagram / Majka Jeżowska
To będzie mocny akcent nowej edycji „The Voice Senior”. Wiadomo już, że do grona trenerów dołącza legendarna wokalistka.

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że do grona trenerów dołącza Majka Jeżowska. Show wróci na antenę zimą.

Majka Jeżowska„Moje marzenie się spełniło”

Artystka, która w tym roku świętuje 45-lecie pracy artystycznej, nie kryje wzruszenia i radości z nowej roli. „– Zobaczcie, gdzie jestem – w czerwonym fotelu »The Voice Senior«! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. [...] Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło” – wyznała Majka Jeżowska w specjalnie nagranym wideo.

Jeżowska podkreśliła, że nie tylko widzów, ale i ją czeka wiele wzruszeń. „Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia!” – dodała piosenkarka, znana m.in. z takich przebojów, jak „A ja wolę moją mamę”, „Wszystkie dzieci nasze są”, czy „Od rana mam dobry humor”.

Wielkie zmiany w „The Voice Senior”

Jeżowska przejmie fotel po Małgorzacie Ostrowskiej, która zasiadała w nim tylko przez jedną edycję. Jak na razie wciąż nie wiadomo, czy w nowej odsłonie pojawią się ponownie Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Andrzej Piaseczny. Wiadomo za to, że w „The Voice Senior” zobaczymy Łukasza Nowickiego. Prezenter znany m.in. z programów „Pytania na śniadanie”, czy „Postaw na milion” wystąpi u boku prowadzącej Marty Manowskiej.

Siódmy sezon „The Voice Senior” wystartuje w styczniu 2026 roku na antenie TVP2 oraz w TVP VOD.

Źródło: WPROST.pl