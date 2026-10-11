8 seriali, które powinieneś obejrzeć, jeżeli podoba ci się najnowsza perełka Prime Video

Mike Flanagan wrócił z kolejnym serialem, tym razem jest to adaptacja debiutanckiej i jednej z najsłynniejszych na świecie powieści Stephena Kinga "Carrie". Jeżeli szukacie czegoś w podobnym klimacie, mamy dla was osiem propozycji. Część z nich to wcześniejsze hity, stworzone przez uwielbianego już na całym świecie reżysera. Inne to klasyki albo perełki ostatnich lat z popularnych platform streamingowych, które mają podobny klimat do najnowszej ekranizacji. Sprawdźcie listę, jeżeli macie ochotę na więcej historii pełnych grozy, tajemnic i bohaterów, których życie w jednej chwili wywraca się do góry nogami.

8 seriali, które musisz zobaczyć, jeżeli podobała ci się nowa „Carrie”

„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Nocna msza”



Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, przedstawia serial „Nocna msza”. Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca serialu „Nawiedzony dom na wzgórzu”, Mike Flanagan, oraz jego producent, Trevor Macy, przedstawiają „Nawiedzony dwór w Bly” – kolejną niecierpliwie wyczekiwaną część antologii, której akcja toczy się w Anglii w latach 80. ubiegłego wieku. Po tragicznej śmierci guwernantki Henry Wingrave (Henry Thomas) zatrudnia młodą amerykańską nianię (Victoria Pedretti). Ma się ona zajmować jego bratankiem i bratanicą (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth), którzy stracili swoich rodziców. Dzieci mieszkają w dworze Bly razem z kucharzem Owenem (Rahul Kohli), ogrodniczką Jamie (Amelia Eve) i gosposią, panią Grose (T'Nia Miller). Jednak w rezydencji nic nie jest takim, jakim się zdaje. W tej utrzymanej w gotyckim klimacie i przyprawiającej o dreszcz grozy romantycznej historii dawno pogrzebane tajemnice o miłości i stracie cierpliwie czekają na odkrycie. Dwór Bly to miejsce, w którym umarli wcale nie odeszli.



„Zagłada domu Usherów”



Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa – Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości...



„Miasteczko Twin Peaks”



Po brutalnym morderstwie królowej balu, Laury Palmer, agent Cooper (Kyle MacLachlan) odkrywa, że małe miasteczko, w którym doszło do zabójstwa, pełne jest śmiertelnych sekretów i zabójczo smacznych wiśniowych ciast. Cooper interpretuje niezwykły sen o mordercy, pije herbatę z tajemniczą kobietą i odnajduje w lasach miejsce makabrycznej zbrodni. Nie spocznie, póki nie rozwiąże tej zagadki.



„Terror”



Serial antologia grozy łączący elementy nadprzyrodzone i historyczne. Każdy sezon inspirowany jest inną autentyczną, słynną lub owianą tajemnicą tragedią historyczną, wykorzystując prawdziwe wydarzenia jako punkt wyjścia do opowieści wzbogaconej o elementy horroru i zjawiska nadprzyrodzone.



„Trzynaście powodów”



Hannah Baker popełnia samobójstwo, a jej znajomy dostaje trzynaście nagrań magnetofonowych, na których dziewczyna nagrała powody odebrania sobie życia.



„Duchy z Enfield”



Maurice Grosse bada zjawiska nadprzyrodzone. Jesienią 1977 roku udaje się do domu w Enfield, którego mieszkańcy są przekonani, że budynek jest nawiedzony. Czytaj też:

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