Masz HBO Max? To 7 seriali 10/10, które są w serwisie

Jeżeli należysz do grona szczęśliwców posiadających subskrypcję HBO Max, doskonale wiesz, że serwis ma w swojej ofercie imponującą bibliotekę seriali. Problem w tym, że przy tak ogromnym wyborze łatwo spędzić więcej czasu na przeglądaniu katalogu niż na samym oglądaniu.

Nie każda produkcja zasługuje jednak na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin naszego życia. Jeśli więc nie zadowalasz się przypadkowym seansem i szukasz tytułów naprawdę wartych uwagi, mamy dla ciebie konkretną listę 7 wybitnych seriali z HBO Max, które po prostu musisz obejrzeć.

7 kryminalnych seriali na HBO Max, które są 10/10

„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód – żółtą taksówkę – i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Sukcesja”



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Zakazane imperium”



USA lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku. Enoch „Nucky” Thompson (Steve Buscemi) jest prominentnym politykiem, który sprawuje kontrolę nad Atlantic City w czasach prohibicji. Utrzymuje on intensywne kontakty z całą śmietanką miasta. Nie tylko z funkcjonariuszami organów państwowych, ale też z półświatkiem. Nie ma nikogo, kogo by nie znał. Te stosunki pozwalają mu beztrosko żyć i nie zadręczać się problemami codzienności. Co prawda policjanci i agenci służb specjalnych uważnie przyglądają się procederowi nielegalnego rozlewania alkoholu i handlowi nim w okolicy, niewielu jednak zastanawia się nad tym, skąd ten z pozoru uczciwy polityk czerpie pieniądze na wystawne, pełne przepychu życie, które prowadzi.



„Detektyw”



Dotknij mroku, a mrok dotknie ciebie. HBO prezentuje pierwszy sezon wstrząsającego serialu dramatycznego o dwóch detektywach z Luizjany – w tych rolach Matthew McConaughey i Woody Harrelson – oraz ich wspólnej obsesji na punkcie rozwiązania najgłośniejszej sprawy w ich karierze: makabrycznego morderstwa prostytutki, do którego doszło w 1995 roku i którego sprawcą był prawdopodobnie seryjny zabójca o niepokojących skłonnościach okultystycznych. Czytaj też:

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