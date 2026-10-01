Wielka rewolucja w kalendarzu kinowych hitów. Wyznaczono daty najważniejszych premier

Najgłośniejsza premiera to oczywiście „Wyspa Skarbów” Ridleya Scotta z Hugh Jackmanem w roli Long Johna Silvera, ale studio wyznaczyło również termin premiery „24 Jump Street”, a także dwóch innych produkcji: „The Surgeon” z Michelle Yeoh oraz „Narcs”. Zmian doczekał się ponadto harmonogram „Helldivers” i „Grandgear”.

Ridley Scott nakręci „Wyspę Skarbów”. Jest data premiery

Najważniejszą z ogłoszonych zmian jest data premiery nowej wersji „Wyspy Skarbów”. Film Ridleya Scotta trafi do kin 11 listopada 2027 roku. W głównej roli wystąpi Hugh Jackman, który wcieli się w legendarnego pirata Long Johna Silvera. W obsadzie znaleźli się również Hugh Grant i Owen Cooper.

Za scenariusz odpowiada Jack Thorne. Historia opowiada o młodym chłopcu, który odkrywa mapę prowadzącą do ukrytego skarbu. Wyrusza w niebezpieczną podróż morską, podczas której zostaje uwikłany w konfrontację z charyzmatycznym, ale zdradzieckim piratem.

„24 Jump Street” z datą premiery. Michelle Yeoh w „The Surgeon”

Sony ustaliło również termin premiery „24 Jump Street”. Film z Channingiem Tatumem, Jonahem Hillem i Ice Cube’em trafi do kin 10 grudnia 2027 roku. Scenariusz napisali Rodney Rothman, Jonah Hill i Meghan Malloy. Rothman, znany między innymi jako współtwórca „Spider-Man Uniwersum”, odpowiada również za film.

Film akcji „The Surgeon” z Michelle Yeoh, produkcja reżyserowana przez Roshana Sethiego, ma wejść do kin 2 kwietnia 2027 roku. Yeoh wciela się w doświadczoną chirurg, która zostaje porwana i zmuszona do przeprowadzenia operacji na tajemniczej pacjentce. Bohaterka, mająca 35 lat doświadczenia zawodowego, musi wykorzystać swoje umiejętności, aby przechytrzyć porywaczy i walczyć o przetrwanie.

„Narcs” pojawi się w sierpniu. Zmiany dla „Grandgear” i „Helldivers”

Kolejną produkcją z ustaloną datą jest „Narcs”. Film w reżyserii Johna Phillipsa ma trafić do kin 20 sierpnia 2027 roku. Tego samego dnia w kinach ma pojawić się także „Get Lite” Teyany Taylor, produkowany przez Paramount.

Jednocześnie sudio zmieniło termin premiery „Grandgear”, produkcji Bad Robot w reżyserii Takashiego Yamazakiego, twórcy „Godzilla Minus One”. Film pierwotnie miał wejść do kin 18 lutego 2028 roku. Nowy termin wyznaczono na 14 stycznia 2028 roku. Zmianie uległa również data „Helldivers”. Film będący produkcją Sony PlayStation, reżyserowany przez Justina Lina i z Alanem Ritchsonem w roli głównej, początkowo miał trafić do kin 10 listopada 2027 roku. Jego premierę przesunięto na 9 czerwca 2028 roku.

Film oparty jest na serii gier „Helldivers”. Pierwsza część zadebiutowała w 2015 roku, natomiast „Helldivers 2” trafiło na PlayStation 5 i PC w 2024 roku. Historia skupia się na elitarnym oddziale żołnierzy znanych jako Helldivers. Ich zadaniem jest walka z obcymi istotami zagrażającymi fikcyjnej planecie Super Earth.

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