Na ten film czekali wszyscy Polacy. To pierwsze komentarze widzów po „Lalce”

W środę 30 września premierę miał film „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pierwsi widzowie ruszyli do kin i po seansie podzielili się swoimi wrażeniami. Obecnie obraz ma na Filmwebie ocenę 7,7/10, co jest bardzo wysokim wynikiem, jak na polską produkcję. Oto, co piszą widzowie:

„Niesamowite polskie kino kostiumowe, które w każdym aspekcie pokazuje, jak mogą wyglądać u nas filmy, gdy zatrudni się kompetentnych twórców i obsypie się ich garncem złota”;

„W końcu dostaliśmy porządną ekranizację lektury z dobrze rozdysponowanym budżetem i polską czołówką aktorów, która nie zawodzi. Bawi i wzrusza”;

„Ja wiem, że ocena trochę na wyrost, ale już od wieków żaden polski film nie dał mi tyle wizualnej przyjemności”;

„ No i można zrobić dobrze udźwiękowiony polskojęzyczny film. Dorociński dał głębię Wokulskiemu. Kulesza i Kondrat również świetni. Urzędowska nijaka, słabo napisana postać. Technicznie wszystko się zgadza, ale dużym minusem jest zbyt rozciągnięta historia przez co z czasem zaczyna nużyć”;

„Aktorsko rewelacyjnie. Scenografia i muzyka świetnie. Naprawdę warto zobaczyć”;

„Piękny i urzekający każdym kadrem. Czasem klimat jak z Nolana, ujęcie niczym z Anny Kareniny. Obsada to majstersztyk. No i muzyka, żyjąca osobnym bytem”;

„Film jak dla mnie istna śmietanka polskiej kinematografii. Dzieło dopracowane w każdym detalu, muzyka jest przecudowna a gra aktorska i fabuła wręcz porywająca. Z chęcią obejrzę ponownie”;

„Nie widziałem jeszcze piękniejszej Polskiej produkcji. Film poruszający i grający na emocjach. Muzyka pierwsza klasa!”;

„Uwierzyłem w polską kinematografię. Muzyka 10/10, chapeau bas”;

„Film ratują świetne kreacje aktorskie – Kulesza, Dębska, Komorowska, panowie też bardzo dają radę. Dialogi są koszmarnie pompatyczne, napisane jak hasła gotowe do wycięcia do zwiastuna. Muzyka będzie mnie prześladować jeszcze długo. Dlaczego nikt nie podjął decyzji, żeby ten film skrócić? Ocena między 5, a 6”;

„To jest dobry film z dobrym tempem, ale brak w nim jakiejkolwiek odwagi. Urzędowska powinna wymienić się rolą z Dębską co by zdecydowanie bardziej pasowało. Szybko zapomnę o tym filmie, a serial zostanie ze mną na dłużej”.

Nowa „Lalka”. Dorociński, Urzędowska i Kondrat w najważniejszym polskim filmie ostatnich lat

„Lalka” to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda „Chłopów” – Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

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