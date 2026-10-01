„Lalka” wróciła do TVP1. Pierwsze dane oglądalności już są

„Lalka” ponownie pojawiła się w ramówce TVP1. Stacja sięgnęła po serialową adaptację powieści Bolesława Prusa z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek w rolach głównych. Jak informują Wirtualnemedia.pl produkcja z lat 70. nie przyciąga jednak przed telewizory tak dużej widowni, jak największe hity Jedynki.

„Lalka” wróciła do TVP1. Serial z lat 70. ogląda 400 tys. widzów

TVP1 przypomniała widzom jedną z najbardziej znanych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Serial „Lalka” z 1977 roku jest emitowany od 6 września. Kolejne odcinki można oglądać w niedziele o godz. 14.30. Produkcja jest również dostępna w TVP VOD.

Po czterech odcinkach średnia widownia serialu wynosi prawie 400 tys. osób. Przekłada się to na 4,21 proc. udziału w grupie 4+ oraz 3,68 proc. w grupie komercyjnej 16–59. Dane Nielsen Audience Measurement obejmują zarówno widzów oglądających telewizję w domu, jak i poza domem.

Największą widownię zgromadził trzeci odcinek. Został on wyemitowany trzy dni przed premierą serialowej „Lalki” Netfliksa i przyciągnął 440 tys. widzów. Przynajmniej przez minutę ten odcinek zobaczyło łącznie 1,28 mln osób. Najmniej widzów obejrzało pierwszy odcinek. Jego widownia wyniosła 330 tys. osób.

Kilka nowych „Lalek” w krótkim czasie

Powrót starszej produkcji TVP1 zbiegł się w czasie z dużym zainteresowaniem nowymi ekranizacjami powieści Prusa. 16 września Netflix udostępnił serial „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony. Produkcja jest autorską reinterpretacją klasycznej powieści. Z kolei 20 września do kin trafił film „Lalka”, będący adaptacją przygotowaną przez Maję Kowalską. TVP miała być jego współproducentem, jednak ostatecznie rolę koproducenta przejął TVN.

Serialowa „Lalka” z 1977 roku była drugą ekranizacją powieści Bolesława Prusa. Wcześniej, w 1968 roku, powstał film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Za wersję telewizyjną odpowiadał reżyser Ryszard Ber. W obsadzie znaleźli się między innymi Jerzy Kamas, Małgorzata Braunek, Bronisław Pawlik, Andrzej Precigs i Emil Karewicz. Scenariusz napisali Aleksander Ścibor-Rylski oraz Jadwiga Wojtyłło. Produkcja składa się z dziewięciu odcinków. Każdy z nich trwa od 73 do 79 minut.

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