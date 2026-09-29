Starym Polonezem z Aten do Wałbrzycha. Polskie kino drogi rusza na podbój Hollywood

„Lachtara. Tęsknota” to polsko-grecka opowieść o rodzinnych korzeniach, pamięci i próbie odbudowania relacji po długiej rozłące. Telewizja Polska zaprezentowała oficjalny zwiastun i plakat filmu Sebastiana Chondrokostasa. Produkcja trafi do kin 6 listopada 2026 roku.

„Lachtara. Tęsknota” – historia ojca i syna

Tytułowa „lachtara” po grecku oznacza tęsknotę. To właśnie ona stanowi jeden z najważniejszych elementów historii, której bohaterami są Grek i jego dorosły syn z Polski. Po latach rozłąki spotykają się w Atenach, a śmierć byłej żony i matki zmusza ich do wspólnej podróży do Wałbrzycha.

Celem wyprawy jest sprzedaż rodzinnego mieszkania. Wspólna strata nie wystarcza jednak, by od razu przełamać dzielący ich dystans. Ojca i syna różnią język, temperament oraz lata niewypowiedzianych pretensji.

Podróż staje się dla nich okazją do konfrontacji z rodzinną przeszłością. Bohaterowie ruszają śladami greckich uchodźców, którzy po wojnie domowej w Grecji z lat 1946–1949 znaleźli schronienie w Polsce. Droga przez Europę pozwala im stopniowo odkrywać historię rodziny i próbować odbudować więź.

Filip Pławiak i Branko Đurić w rolach głównych. Podróż przez Europę i historię

W obsadzie „Lachtary. Tęsknoty” znaleźli się Filip Pławiak, Branko Đurić i Sarina Farhadi. Pławiak jest znany między innymi z serialu Telewizji Polskiej „Drelich” oraz filmu „Biała odwaga”. Branko Đurić pojawił się natomiast w oscarowej „Ziemi niczyjej”. Sarina Farhadi związana jest z kinem Asghara Farhadiego. Aktorka wystąpiła między innymi w nagrodzonym Oscarem „Rozstaniu”.

„Lachtara. Tęsknota” została przedstawiona jako kino drogi. Twórcy łączą w nim opowieść o rodzinie i poszukiwaniu własnych korzeni z ironią, szorstkim męskim humorem oraz bardziej bolesnymi momentami. Podróż ojca i syna prowadzi przez europejskie krajobrazy oraz dwa światy: grecki i polski. Ich wspólna wyprawa staje się próbą spóźnionego pojednania i ponownego nauczenia się bliskości.

Film Sebastiana Chondrokostasa rusza na festiwale

Jeszcze przed polską premierą kinową „Lachtara. Tęsknota” rozpoczęła międzynarodową drogę festiwalową. Film Sebastiana Chondrokostasa został pokazany w sekcji Special Screening podczas 32. Festiwalu Filmowego w Sarajewie, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych Europy Południowo-Wschodniej.

Kolejnym przystankiem będzie Polish Film Festival Los Angeles 2026, zaplanowany na 12–15 listopada. Film powalczy tam o Hollywood Eagle Award dla najlepszego filmu 2026 roku w swojej kategorii. Laureatów poznamy 12 listopada. Telewizja Polska jest koproducentem i dystrybutorem filmu. „Lachtara. Tęsknota” wejdzie do kin w całej Polsce 6 listopada 2026 roku.

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