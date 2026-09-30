Najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina? Widzieliśmy nową „Lalkę”

„Lalka” z 2026 roku miała w pewnym momencie zacząć żyć własnym życiem. Reżyser Maciej Kawalski mówi o poczuciu „złapania błyskawicy w butelkę”, a producent Radosław Drabik o wielkiej misji wyrwania Polaków sprzed telewizorów. Czy ten film rzeczywiście ma szansę tego dokonać?

„Lalkę” filmową z 2026 roku miałam okazję obejrzeć podczas pokazu prasowego, zorganizowanego na kilka tygodni przed jej oficjalną premierą kinową. W trakcie projekcji głos zabrali pomysłodawca i główny producent filmu, Radosław Drabik, szef Gigant Films, oraz reżyser obrazu Maciej Kawalski. Nowa „Lalka” jako wielki eksperyment