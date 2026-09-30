Pasjonujący kryminał wraca z nowymi zagadkami. Sophie Rundle znów na tropie

Rok po wydarzeniach z pierwszego sezonu w fikcyjnym miasteczku dochodzi do kolejnych dramatycznych zdarzeń. Sophie Rundle ponownie wciela się w Joannę Marshall, która tym razem musi rozwikłać zagadkę tajemniczych śmierci. Drugi sezon serialu „Po powodzi” zadebiutuje w TV już 2 października.

„Po powodzi” sezon 2. Nowe zagrożenie w Waterside

Akcja drugiego sezonu „Po powodzi” rozpoczyna się rok po katastrofalnych wydarzeniach, które dotknęły mieszkańców Waterside. Spokojna rzeczywistość szybko jednak zostaje zakłócona. W płonącej stercie nielegalnie porzuconych odpadów zostaje znalezione ciało mężczyzny.

To jednak dopiero początek. Wkrótce dochodzi do kolejnego podobnego zdarzenia, a Joanna Marshall ponownie zostaje postawiona przed trudnym zadaniem. Bohaterka musi ustalić, kto stoi za śmierciami, zanim pojawią się kolejne ofiary.

W głównej roli ponownie zobaczymy Sophie Rundle, znaną między innymi z „Peaky Blinders” oraz „Gentleman Jack”. Aktorka po raz kolejny wciela się w Joannę Marshall, która będzie musiała zmierzyć się z nowym śledztwem.

Sophie Rundle wraca do serialu. Kiedy premiera drugiego sezonu „Po powodzi”?

W drugim sezonie „Po powodzi” pojawią się również aktorzy znani z pierwszej odsłony produkcji. Do swoich ról powracają Lorraine Ashbourne, Matt Stokoe oraz Nicholas Gleaves.

Obsadę drugiego sezonu uzupełnią Anil Desai, Jill Halfpenny, Ian Puleston-Davies, Matthew McNulty, Alun Armstrong, Steph de Whalley, Oliver Nelson oraz Nathalie Armin.

Premiera drugiego sezonu „Po powodzi” odbędzie się w piątek, 2 października, o godz. 21:00 na antenie BBC First. Powtórki zaplanowano na czwartki o godz. 23:15. Serial będzie można oglądać również za pośrednictwem BBC Player.

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