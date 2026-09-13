9 genialnych historii true crime na Netflix i HBO Max. Wywołują ciarki i trzymają w napięciu do końca

Morderstwa, sekty, niewyjaśnione śmierci i sprawy, w których prawda okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż początkowo się wydawało. Pokazują mechanizmy działania sprawców, błędy śledczych, bezradność wymiaru sprawiedliwości i ludzi próbujących samodzielnie ustalić, co naprawdę się wydarzyło.

Top 9 produkcji true crime dostępnych online

Jeśli szukacie mocnych historii kryminalnych na wieczór, platformy streamingowe mają w swoich katalogach sporo tytułów, które potrafią wciągnąć na długie godziny. Nie wszystkie koncentrują się jednak wyłącznie na seryjnych mordercach. Wśród najciekawszych produkcji znajdziemy również opowieści o kontrowersyjnych procesach, działalności sekt, internetowych śledztwach czy sprawach, które do dziś budzą poważne wątpliwości.

Poniżej zebraliśmy dziesięć produkcji, które szczególnie mocno zapisały się w historii współczesnego true crime. Są wśród nich dokumenty, seriale fabularne oraz produkcje łączące kryminalną historię z szerszym spojrzeniem na społeczeństwo i funkcjonowanie instytucji. Niektóre z tych spraw trudno zapomnieć nawet długo po zakończeniu seansu.

„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – HBO Max



To jeden z najbardziej znanych dokumentalnych seriali kryminalnych. Opowiada historię spadkobiercy nowojorskiej fortuny Roberta Dursta, który przez lata był podejrzewany o udział w serii morderstw. Historia obejmuje kilka dekad, a jej finał przeszedł do historii telewizji za sprawą przypadkowego wyznania zarejestrowanego przez włączony mikrofon.



„Making a Murderer” – Netflix



Słynny serial dokumentalny, który przyczynił się do ogromnego zainteresowania gatunkiem true crime na całym świecie. Bohaterem historii jest Steven Avery, który spędził 18 lat w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. Niedługo po wyjściu na wolność mężczyzna zostaje oskarżony o kolejne, makabryczne morderstwo.



„Schody” – HBO Max / Canal+ Online



Historia Michaela Petersona doczekała się zarówno cenionego serialu dokumentalnego, jak i fabularnej adaptacji z Colinem Firthem i Toni Collette. Pisarz znajduje się w centrum śledztwa po tym, jak jego żona zostaje znaleziona martwa u stóp schodów. Kluczowe pytanie brzmi: czy kobieta padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku, czy została zamordowana?



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” – Netflix



Fabularyzowana historia jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. W roli Jeffreya Dahmera wystąpił Evan Peters. Serial nie koncentruje się wyłącznie na samym sprawcy. Ważnym elementem opowieści są również błędy i nieudolność policji oraz problem systemowego rasizmu.



„Bardzo dziki kraj” – Netflix



Ten dokument pokazuje, że true crime nie musi oznaczać wyłącznie historii pojedynczego mordercy. Produkcja opowiada o sekcie Bhagwana Shree Rajneesha, znanego również jako Osho, która osiedliła się w Oregonie. Jej obecność doprowadziła do otwartego konfliktu z lokalną społecznością, a spór przybrał niezwykle poważny charakter.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę” – Netflix



Dynamiczny dokument pokazuje działania internetowej społeczności amatorskich detektywów. Jej członkowie próbują zidentyfikować człowieka publikującego w sieci drastyczne nagrania. Z czasem ich internetowe śledztwo nabiera znacznie poważniejszego charakteru, gdy sprawa prowadzi do morderstwa.



„Król Tygrysów” – Netflix



Absurdalny i momentami niemal surrealistyczny serial dokumentalny zabiera widzów do świata prywatnych hodowców dzikich kotów w Stanach Zjednoczonych. Początkowo historia koncentruje się na niezwykłym środowisku jego bohaterów, jednak z czasem przeradza się w pełnoprawną opowieść kryminalną. Pojawiają się w niej konflikty, spiski oraz zlecenie zabójstwa.



„Rozmowy z mordercą” – Netflix



Seria dokumentalna Joe Berlingera wykorzystuje archiwalne nagrania audio z rozmów z najsłynniejszymi mordercami Ameryki. Wśród bohaterów poszczególnych odsłon znaleźli się Ted Bundy, Jeffrey Dahmer i John Wayne Gacy. Materiał opiera się na nagraniach wywiadów, w tym również takich, które wcześniej nie były publikowane.



„Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace” – HBO Max



To jedna z najbardziej niezwykłych historii w zestawieniu. Małżeństwo adoptuje ukraińską dziewczynkę z karłowatością, jednak z czasem zaczyna podejrzewać, że Natalia w rzeczywistości jest dorosłą kobietą udającą dziecko. Dokument przedstawia kolejne wydarzenia i zwroty akcji w historii, która szybko przeradza się w sprawę pełną skrajnych emocji i wzajemnych oskarżeń. Czytaj też:

30 najlepszych filmów z Marcinem Dorocińskim, które są online. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć Czytaj też:

To dla wielu seriale lepsze od „Breaking Bad”. 6 hitów z najwyższej półki