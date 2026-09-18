Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!

Pamiętacie wieczory przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione bajki, a ich bohaterowie na dobre zostawali w naszej pamięci? Przed wami łatwy quiz z wieczorynek PRL-u!

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