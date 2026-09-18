Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!

Rzucamy wam wyzwanie! Zobaczycie kadry z kultowych animacji – sprawdźcie, czy rozpoznacie je po jednym kadrze.
Pamiętacie wieczory przed telewizorem, gdy na ekranie pojawiały się ulubione bajki, a ich bohaterowie na dobre zostawali w naszej pamięci? Przed wami łatwy quiz z wieczorynek PRL-u!
Łatwy QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj kadr!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Porwanie Baltazara Gąbki
- Wilk i Zając
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Źródło: WPROST.pl