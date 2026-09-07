2 seriale i 4 filmy. To oglądają teraz wszyscy Polacy na HBO Max

Sprawdziliśmy, co trenduje na HBO Max. Chociaż w zestawieniach wygrywają głównie programy, jak „Azja Express”, „Taskmaster”, „Hotel Paradise” czy „Kuchenne rewolucje”, mocno za nimi stoją dwa seriale i pięć filmów. Wśród nich jest oscarowy hit ze Stellanem Skarsgardem czy świeży oryginalny serial platformy z Kylem Chandlerem („Bloodline”, „Manchester by the sea”, „Wilk z Wall Street”) w głównej roli. Przejrzyjcie listę – te tytuły przyciągnęły w ostatnich dniach największą ilość widzów na HBO Max.

Najpopularniejsze seriale i filmy teraz na HBO Max. Co oglądają Polacy?

„Latarnie” (serial)



Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa, zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.



„Klara. Rewolucja” (serial)



Klara to dziewczyna jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po „i żyli długo, i szczęśliwie” jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz… problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa – niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę – żonę! Serce jednak nie sługa… Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb – przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie – Wronka i Wojtek. Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo!



„Wartość sentymentalna” (film)



Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę.



„Rewolwerowcy” (film)



W małym mieście w Kentucky pojawia się najbardziej poszukiwany człowiek Ameryki, za którym kroczy żądna krwi i zemsty grupa. Nad miasto nadciąga grad kul, a odważny rewolwerowiec postanawia bronić mieszkańców. Zdobywca Oscara Nicolas Cage, Stephen Dorff i Heather Graham występują w napakowanym akcją westernie i thrillerze o prawdziwej sprawiedliwości na Dzikim Zachodzie.



„Twórca” (film)



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Ulepszeni” (film)



Genetycznie ulepszeni ludzie dominują w społeczeństwie. Wyrzutkowie Leon i Chloe ryzykują wszystko, aby przeciwstawić się opresyjnemu systemowi ze skorumpowanymi politykami. Czytaj też:

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