Aktor z „Sukcesji” i Uma Thurman w obsadzie wielbionego serialu! Na dniach premiera

Nagrodzony SAG i Złotym Globem Michael C. Hall („Dexter”, „Sześć stóp pod ziemią”) ponownie wcieli się w Dextera Morgana w „Dexter: Zmartwychwstanie”. Jego powrót przypada na 20. rocznicę franczyzy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych produkcji serialowych ostatnich dekad. Za sterami projektu po raz kolejny stanął nominowany do nagrody Emmy showrunner i producent wykonawczy Clyde Phillips.

Dexter powraca z nowymi członkami obsady. Widzowie kochają ten serial

W drugim sezonie hitowego serialu Dexter Morgan mierzy się z dwoma zabójcami: jednym, który od lat cieszy się złą sławą, oraz drugim, który dopiero wkracza na ścieżkę zbrodni, terroryzując Nowy Jork w sposób, jakiego nikt dotąd nie widział. Jednocześnie Dexter stawia czoła swojemu największemu dotychczas przeciwnikowi – kryzysowi wieku średniego. Tymczasem jego syn, Harrison (Jack Alcott), kontynuuje własną walkę o sprawiedliwość. Obaj muszą zmierzyć się z najmroczniejszym rozdziałem swojego życia.

U boku Michaela C. Halla ponownie występują: nominowana do Oscara i laureatka Złotego Globu Uma Thurman, a także Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington oraz James Remar.

W drugim sezonie do stałej obsady dołączają Dan Stevens, laureat nagrody Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson oraz zwycięzca nagród Emmy i Złotego Globu, Brian Cox. W gościnnej roli powraca Krysten Ritter, a na ekranie zobaczymy także Gabriela Lunę.

Premiera serialu „Dexter: Zmartwychwstanie” w serwisie SkyShowtime odbędzie się 31 października, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

W SkyShowtime dostępne są już wszystkie sezony serialu Dexter, a także seriale Dexter: New Blood (Dexter: Nowa Krew), Dexter: Original Sin (Dexter: Grzech pierworodny) oraz pierwszy sezon Dexter: Resurrection (Dexter: Zmartwychwstanie).

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