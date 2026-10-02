„Trudno się oderwać, łykniety w weekend”. Serialowy thriller, który pokochali widzowie

„Całość pięknie wciąga, polecam”; „Bardzo dobre kino. Aktorstwo, fabuła, klimat, muzyka – wszystko się świetnie spina w doskonałe kino akcji. Sztosiwo!”; „Świetny serial. Genialny Eddie – jego oszczędna gra i jednocześnie wiarygodność sprawia, że serial ogląda się jednym tchem”; „Jeden z najlepszych seriali jaki widziałem”; „Bardzo dobry serial, ekstra się ogląda”; „Długo zwlekałem, żeby obejrzeć serial sugerując się opiniami krytyków, niepotrzebnie. Serial bardzo dobry, czasem niepotrzebnie zwalnia, ale nie można się oderwać”; „Forsyth wniesiony na wyższy poziom. Trudno się oderwać, cały sezon łykniety w weekend” – piszą widzowie w sieci o tym serialu.

Serial na podstawie bestsellerowego thrillera. 10 mocnych odcinków

„Dzień Szakala” to dziesięcioodcinkowa adaptacja oparta na przełomowej powieści Fredericka Forsytha i późniejszym, wielokrotnie nagradzanym filmie Universal Pictures z 1973 roku. Autorem scenariusza i adaptacji serialu jest Ronan Bennett, twórca i scenarzysta uznanego przez krytyków serialu „Top Boy”. Produkcję wyreżyserował nagradzany na całym świecie Brian Kirk („Gra o tron”, „Luther”, „Zakazane imperium”).

Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.

W serialu występują także: Úrsula Corberó („Dom z papieru”) w roli Nurii, która staje się bliska Szakalowi i jest całkowicie nieświadoma, kim on tak naprawdę jest; Charles Dance („Rabbit Hole”, „Gra o tron”, „King’s Man: Pierwsza misja”) jako Timothy Winthrop; Richard Dormer („Na niebieskich światłach”, „Fortitude”, „Gra o tron”) jako Norman; Chukwudi Iwuji („Strażnicy Galaktyki: Volume 3”, „Rozstania”) jako Osita Halcrow; Lia Williams („Obserwowani”, „The Crown”) jako Isabel Kirby; Khalid Abdalla (The Crown, Chłopiec z latawcem) jako Ulle Dag Charles; Eleanor Matsuura („The Walking Dead”, „Kiedyś byłem sławny”) jako Zina Jansone; Jonjo O’Neill („Gwiezdne Wojny: Andor”, „Siostry na zabój”) jako Edward Carver oraz Sule Rimi („Classified”, „Gwiezdne Wojny: Andor”) jako Paul Pullman i Florisa Kamara („EastEnders”) jako Jasmin Pullman.

Cały pierwszy sezon serialu „Dzień Szakala” jest do obejrzenia na platformach SkyShowtime i Prime Video.

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