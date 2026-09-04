Masz max 6 godzin na serial? To są doskonałe opcje

Nie każdy ma czas na wielosezonowe seriale, których ukończenie wymaga tygodni (albo miesięcy). Czasem chcemy po prostu włączyć coś dobrego, dać się wciągnąć w historię i mieć pewność, że finał zobaczymy jeszcze tego samego dnia. Na szczęście świetnych, krótkich seriali nie brakuje.

Wybraliśmy takie, które trwają maksymalnie 6 godzin. Będą idealne na leniwe popołudnie, wieczorny maraton albo weekendowy seans. Są tu thrillery, kryminały, dramaty i inne historie, od których trudno się oderwać. Sprawdźcie, które krótkie seriale warto dodać do swojej listy na Netfliksie, HBO Max i innych popularnych platformach.

Ekstra seriale, które trwają max 6 godzin. Na Netflix, HBO Max i innych platformach

„Collateral” (Netflix) – 4 odcinki



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Od nowa” (HBO Max) – 6 odcinków



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Unorthodox” (Netflix) – 4 odcinki



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Jak nas widzą” (Netflix) – 4 odcinki



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Olive Kitteridge” (HBO Max) – 4 odcinki



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Mildred Pierce” (HBO Max) – 5 odcinki



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Candy. Śmierć w Teksasie” (Disney+) – 5 odcinków



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Czarnobyl” (HBO Max) – 5 odcinków



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Sceny z życia małżeńskiego” (HBO Max) – 5 odcinków



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Szpieg wśród przyjaciół” (HBO Max) – 6 odcinków



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce” (HBO Max) – 6 odcinków



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Świt Ameryki” (Netflix) – 6 odcinków



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„Senna” (Netflix) – 6 odcinków



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix) – 6 odcinków



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„To wiem na pewno” (HBO Max) – 6 odcinków



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Miasto jest nasze” (HBO Max) – 6 odcinków



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Grace i Grace” (Netflix) – 6 odcinków



Opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza.



„Zabić ból” (Netflix) – 6 odcinków



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Czarny ptak” (Apple TV+) – 6 odcinków



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Półbrat” (HBO Max) – 6 odcinków



Serial opowiada historię poróżnionych "braci" Nialla i Rubena. Gdy Ruben niespodziewanie pojawia się na ślubie Nialla, dochodzi do eskalacji i wybuchu przemocy, który cofa nas w czasie i odsłania ich wspólną przeszłość. Akcja obejmuje niemal czterdzieści lat, od lat 80. aż po współczesność, ukazując wzloty i upadki ich relacji: od pierwszego spotkania jako nastolatków po rozstanie w dorosłym życiu. To opowieść pełna dobrych, złych, bolesnych, zabawnych i trudnych momentów. Czytaj też:

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