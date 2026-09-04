HBO Max z perełką od dziś, a Netflix nie zostaje w tyle. Co nowego obejrzymy?

Mamy dla was pełną rozpiskę nowości na Netflix i HBO Max w piątek 4 września. Choć tym razem nie mówimy o kilkunastu tytułach, a o kilku perełkach, warto sprawdzić listę, aby nie przegapić dobrych filmów. Jeden z tych tytułów powinien was szczególnie zainteresować, bo jest to laureat Oscara z 2025 roku z hollywoodzką obsadą. Sprawdźcie wszystkie nowości i cieszcie się kapitalnymi seansami w nadchodzący weekend.

HBO Max ma dwa asy w rękawie, a Netflix dodaje jedną perełkę. Co od dziś nowego w streamingu?

„Alix Earle poznaje świat” (Netflix)



Gwiazda pokolenia Zetek, Alix Earle, stawia sobie kolejne zawodowe wyzwania. Czy uda się jej zapanować nad swoim błyskawicznie rosnącym biznesowym imperium i nadal pozostać tą mówiącą wprost i roztrzepaną dwudziestoparolatką, w której zakochała się Ameryka? Teraz swój chaos przenosi ona z feedów na ekrany telewizorów i naprawdę będzie się działo.



„Rewolwerowcy” (HBO Max)



W małym mieście w Kentucky pojawia się najbardziej poszukiwany człowiek Ameryki, za którym kroczy żądna krwi i zemsty grupa. Nad miasto nadciąga grad kul, a odważny rewolwerowiec postanawia bronić mieszkańców. Zdobywca Oscara Nicolas Cage, Stephen Dorff i Heather Graham występują w napakowanym akcją westernie i thrillerze o prawdziwej sprawiedliwości na Dzikim Zachodzie.



„Wartość sentymentalna” (HBO Max)



Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę. Czytaj też:

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