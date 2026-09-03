30+ serialowych perełek ze Skandynawii, które obejrzysz w Polsce. Dużo jest na Netflix!

Dla wszystkich, którzy już tęsknią za klimatem nordic noir, mamy zaktualizowaną listę skandynawskich seriali, które są do obejrzenia na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych. Najwięcej oczywiście jest propozycji z Netfliksa, ale są też tutaj perełki z HBO Max, SkyShowtime, Canal+ i innych. Sprawdźcie, co dobrego z tej półki wpadło w ostatnim czasie do bibliotek serwisów i poszukajcie czegoś dla siebie. Na naszej liście znajdziecie tylko te najwyżej oceniane produkcje, także nie musicie się martwić, że zmarnujecie swój czas na seans, który nie będzie tego wart.

Aktualnie najlepsze skandynawskie seriale do obejrzenia w Polsce. 30+ propozycji

„Fatalny rejs” (Canal+)



Nora Sand prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn.



„Furia” (Prime Video)



Ragna infliltruje nacjonalistyczną subkulturę powiązaną ze sprawą morderstwa. Z czasem wychodzi na jaw, że grupa jest zamieszana w międzynarodowe akty terroryzmu.



„Dziewczyna z Oslo” (Netflix)



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Witamy na odludziu” (SkyShowtime)



Utmark to ustronny zakątek na skandynawskiej Północy, w którym każdy zna każdego. Wiele rzeczy jest tutaj jednak dziwnych i nieprzewidywalnych, co sprawia, że ludzie z zewnątrz nie zawsze dobrze się tu czują. Pewnego dnia w Utmark pojawia się nowa nauczycielka o optymistycznym usposobieniu, mająca nadzieję na nowe rozdanie w swoim życiu. Szybko jednak orientuje się, że jedyną dojrzale zachowującą się osobą w miasteczku jest dwunastoletnia dziewczynka.



„Przybysze” (SkyShowtime)



Kobieta z ery Wikingów, która w tajemniczych okolicznościach przeniosła się do czasów współczesnych, rozpoczyna pracę z wypalonym zawodowo detektywem.



„Norsemen” (Netflix)



Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.



„Lilyhammer” (Netflix)



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Harry Hole” (Netflix)



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.



„Kontyngent” (Canal+)



Odważni szwedzcy żołnierze nieświadomie zostają wciągnięci w brutalny konflikt w Bośni w 1993 roku, balansując na niebezpiecznej granicy między obowiązkiem a człowieczeństwem.



„Trio” (SkyShowtime)



Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna – owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił?



„Zaginieni” (Canal+)



Kierowca cysterny przemyca uchodźców. Fatalne zdarzenie po drodze sprawia, że musi stanąć przed wyborami, które zmienią jego życie.



„W twoich rękach” (Netflix)



Kiedy nastoletni Billy i Dogge trafiają do lokalnego gangu, muszą zmierzyć się z pełnym przemocy światem, przed którym nie potrafią jeszcze sami się obronić.



„Helikopter” (Netflix)



Dwóch przyjaciół z dzieciństwa postanawia wykonać ostatni napad i ukraść miliony z najlepiej strzeżonego miejsca Szwecji. Policja jednak już depcze im po piętach.



„Koniec lata” (SkyShowtime, Canal+)



Dwadzieścia lat po zaginięciu pięcioletniego chłopca w małej szwedzkiej miejscowości, Vera spotyka młodego mężczyznę, który mógłby być jej nigdy nieodnalezionym bratem.



„Królowe Djursholm” (Netflix)



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Ugotować niedźwiedzia” (Disney+)



W 1852 roku, na północy Szwecji, pastor i jego przybrany syn badają serię makabrycznych morderstw.



„Szybki cash” (Netflix)



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Mało prawdopodobny morderca” (Netflix)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Przełom” (Netflix)



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Ruchome piaski” (Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„DNA” (Canal+)



Duński gliniarz na czele międzynarodowego śledztwa, którego stawką jest los jego córki i innych dzieci znajdujących się w sidłach handlarzy ludźmi.



„Rząd: Królestwo, władza i chwała” (Netflix)



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„Inwigilacja” (Netflix)



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Pielęgniarka” (Netflix)



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



„Rezerwat” (Netflix)



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Rząd” (Netflix)



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„The Rain” (Netflix)



Sześć lat po tym, jak bezwzględny wirus spustoszył Skandynawię, brat i siostra dołączają do grupy młodych ocalałych w poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz odpowiedzi.



„Kasztanowy ludzik” (Netflix)



Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Codename: Annika” (SkyShowtime)



Działając pod przykrywką jako Annika Stormare, fińska detektyw Emma Haka zanurza się w skorumpowanym świecie bohemy artystycznej Sztokholmu.



„W cieniu śmierci” (Netflix)



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami. Czytaj też:

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