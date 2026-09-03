Nowe seriale kryminalne na Netflix, które warto obejrzeć. 9 top tytułów

Seriale kryminalne od lat przyciągają widzów tajemnicami, nieoczekiwanymi zwrotami akcji i bohaterami, których losy trudno śledzić bez emocji. Netflix regularnie poszerza swoją bibliotekę o nowe produkcje, dlatego wybór kolejnego tytułu na wieczorny seans nie zawsze jest prosty. Dla niezdecydowanych fanów kryminalnych historii, przygotowaliśmy więc zestawienie 9 nowych seriali z tej półki, które szczególnie warto mieć na radarze, bo mają najwyższe oceny z premierowych tytułów. Sprawdźcie, który z tych nich trafi na waszą listę do obejrzenia.

Nowe kryminalne seriale na Netflix, które mają najwyższe oceny od widzów

„Kraina grzechu”



Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Wystawne przyjęcie w wiejskiej rezydencji kończy się morderstwem. Bystra młoda arystokratka postanawia rozwiązać zagadkę. Adaptacja powieści Agathy Christie.



„Krwawa ofiara”



Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę.



„Jedyny świadek”



Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach.



„O krok za daleko”



Ojciec, desperacko szukający córki, zostaje wplątany w sprawę morderstwa i natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Harry Hole”



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę.



„Za wszelką cenę”



Niesłusznie osadzony w więzieniu za morderstwo syna ojciec wyrusza na desperacką misję ratunkową, gdy dowiaduje się, że chłopiec wciąż żyje.



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie – detektyw i reporterka – próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Legendy”



Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90. Czytaj też:

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