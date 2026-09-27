Oglądały je miliony, dziś trafiłyby na cenzurowane. Mroczna strona seriali lat 80.

W latach 80. te sitcomy przyciągały przed telewizory miliony widzów. Niektóre były trampoliną do wielkiej kariery swoich gwiazd, inne przez lata pozostawały jednymi z najbardziej rozpoznawalnych sitcomów i seriali akcji. Cztery dekady później wiele z ich pomysłów fabularnych może jednak wyglądać zupełnie inaczej.

6 popularnych seriali z lat 80., które dziś mogłyby wywołać kontrowersje

„Świat według Bundych”, czy „Diukowie Hazzardu” pokazują, jak bardzo zmieniły się granice tego, co można było pokazać w popularnej telewizji. Nie oznacza to, że wszystkie te produkcje zniknęły z pamięci widzów. Przeciwnie, wiele z nich nadal ma swoich fanów, ale współczesny odbiór ich humoru i fabuły jest już zdecydowanie inny.

Telewizja zmieniła się razem ze społeczeństwem. To, co dawniej uchodziło za niewinną komedię albo element konwencji serialu akcji, dziś może być odbierane jako stereotypowe, obraźliwe lub po prostu nieakceptowalne. Magazyn „Hello!” przygotował zestawienie sześciu popularnych produkcji z lat 80., które dziś prawdopodobnie spotkałyby się ze sporą krytyką.

„Bosom Buddies”



Zanim Tom Hanks stał się jedną z największych gwiazd Hollywood, wystąpił w sitcomie „Bosom Buddies”. Aktor zagrał u boku Petera Scolariego, który zmarł w 2021 roku. Bohaterowie wcielali się w młodych dyrektorów agencji reklamowej z Nowego Jorku, którzy przebierali się za kobiety, aby zamieszkać w niedrogim kompleksie apartamentowym przeznaczonym wyłącznie dla kobiet. Dzisiaj taki pomysł fabularny prawdopodobnie zostałby odebrany zupełnie inaczej. Humor serialu opierał się między innymi na oszukiwaniu kobiet oraz wykorzystywaniu społeczności drag jako źródła komizmu. Produkcja została anulowana po dwóch sezonach.



„Świat według Bundych”



Należy do najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich sitcomów swojej epoki. W serialu wystąpili Ed O'Neill, Katey Sagal, Christina Applegate i David Faustino. Produkcja była emitowana przez dziesięć lat i stała się ważnym etapem w karierze Christiny Applegate. Komedia wyróżniała się ostrym, często bezkompromisowym humorem. Wiele żartów opierało się jednak na mizoginistycznych stereotypach, komentowaniu wyglądu kobiet i konsumpcjonizmie. Tego rodzaju podejście do komedii mogłoby spotkać się dziś z dużo większą krytyką niż w czasach emisji serialu.



„Diukowie Hazzardu”



„Diukowie Hazzardu” opowiadali o kuzynach Bo i Luke'u Duke'ach, granych przez Johna Schneidera i Toma Wopata. Bohaterowie przemierzali fikcyjny hrabstwo Hazzard charakterystycznym Dodge'em Chargerem z 1969 roku, który nosił nazwę „Generał Lee”. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów produkcji była flaga Konfederacji pojawiająca się na samochodzie oraz symbole związane z rasistowską historią Stanów Zjednoczonych. Współcześnie ich obecność w popularnej produkcji wywołuje zdecydowanie większe kontrowersje. W 2020 roku Amazon usunął kilka odcinków serialu ze swojej platformy streamingowej w obliczu krytyki dotyczącej tych elementów. Przypadek „Diuków Hazzardu” pokazuje, jak zmieniło się podejście do symboli obecnych w dawnych produkcjach telewizyjnych.



„21 Jump Street”



„21 Jump Street” był serialem, który wyniósł Johnny'ego Deppa do grona popularnych młodych aktorów. Produkcja opowiadała o policjantach działających pod przykrywką i była emitowana przez pięć sezonów. Dzisiaj szczególnie kontrowersyjny może wydawać się sposób przedstawiania przemocy z użyciem broni palnej w szkołach. Tematyka ta w serialu była elementem fabuły, jednak współczesny kontekst społeczny sprawia, że podobne sceny mogą być odbierane inaczej niż w latach 80.



„Drużyna A”



„Drużyna A” zadebiutowała w 1983 roku. Serial akcji opowiadał o czterech byłych żołnierzach sił specjalnych, którzy po opuszczeniu wojska podejmowali się zadań jako samozwańczy stróże prawa. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci był B.A. Baracus, grany przez pana T. Bohaterowie regularnie korzystali z ciężkiej broni i wojskowych taktyk. Produkcja przedstawiała jednak przemoc w charakterystyczny dla swojej epoki sposób. Mimo licznych strzelanin i eksplozji niemal nigdy nie pokazywano konsekwencji przemocy.



„Diff'rent Strokes”



„Diff'rent Strokes” był jednym z popularnych sitcomów lat 80. i w czasie emisji uchodził za produkcję podejmującą ważne tematy społeczne. Główną rolę grał Gary Coleman, a fabuła koncentrowała się na losach owdowiałego biznesmena, który adoptował dwóch czarnoskórych chłopców. Serial poruszał kwestie różnic społecznych i rodzinnych, jednak część jego fabuły i sposób przedstawiania bohaterów należą już do innej epoki telewizji. Czytaj też:

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