Oszustwo na miliony i potajemny romans. Nowość Polsatu przyciągnie widzów przed ekrany

Widzów przekona o tym „Zdrada”, nowy serial Polsatu. Pierwszy odcinek „Zdrady” łączy kilka wątków, które szybko zaczynają się ze sobą splatać. Co o nim już wiemy i możemy zdradzić?

„Zdrada” w Polsacie. Julia Wysocka poznaje tajemniczego adwokata

Julia Wysocka, w którą wciela się Anna Karczmarczyk, jest dziennikarką i fotografką. Podczas wystawy swoich prac poznaje Pawła Kamińskiego, granego przez Pawła Małaszyńskiego. Spotkanie szybko nabiera wyjątkowego charakteru. Między bohaterami pojawia się silna chemia, której oboje nie potrafią po prostu zignorować.

Sytuacja jest jednak wyjątkowo skomplikowana. Julia ma męża, prokuratora Patryka Wysockiego, którego gra Dawid Ogrodnik. Paweł również nie jest singlem. Jest adwokatem biznesmena Huberta Czarcińskiego, granego przez Piotra Polka, wobec którego prowadzone jest śledztwo.

Na tym rodzinno-zawodowe zależności się nie kończą. Paweł jest bowiem również zięciem Huberta. Jego żoną jest córka biznesmena, Eliza Czarcińska, w tej roli Marieta Żukowska.

Rodzinny konflikt i wielkie pieniądze

W chwili, gdy relacja Julii i Pawła zaczyna wymykać się spod kontroli, w rodzinie Czarcińskich dochodzi do poważnego konfliktu. Hubert odkrywa, że osoba z jego najbliższego otoczenia oszukała go na ogromną kwotę pieniędzy. Podejrzenia biznesmena kierują się w stronę Ludwika Karolczaka, którego gra Wojciech Machnicki.

Między mężczyznami dochodzi do ostrej konfrontacji. Jej świadkiem jest Bartek Czarciński, syn Huberta, grany przez Dobromira Dymeckiego. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tym, co dzieje się w jego rodzinie. Szczególnie mocno przeżywa zachowanie ojca, którego nigdy wcześniej nie widział tak zdenerwowanego.

Bartek nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że konflikt dopiero się rozpoczyna. Wydarzenia, które nadchodzą, na zawsze zmienią życie jego najbliższych.

Zakazane uczucie początkiem lawiny. Kiedy pierwszy odcinek?

Zakazane uczucie Julii i Pawła spotyka się z rodzinnymi tajemnicami, wielkimi pieniędzmi oraz zawodowymi interesami. Każda z tych spraw może mieć poważne konsekwencje dla bohaterów.

Największym problemem okazuje się uczucie, które pojawia się między dwojgiem ludzi znajdujących się w związkach. Julia i Paweł nie planowali tego spotkania, ale jego konsekwencji nie da się już łatwo zatrzymać.

Telewizyjna premiera „Zdrady” odbędzie się 3 września o godz. 21:40 w Polsacie. Kolejne odcinki będą emitowane w każdy czwartek. Serial zaplanowano na 12 tygodni.

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