Netflix tworzy serial o Matthew Perrym. Siostra aktora wyjawi prawdę

Ta dokumentalna produkcja została wyreżyserowana i wyprodukowana przez Mary Robertson, która zasłynęła tytułem „Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji”.

Serial pokaże intymne relacje rodziny i przyjaciół aktora, w tym jego siostry Mii Perry Bowick. Tytuł produkcji to „The One About Matthew Perry” – co nawiązuje do odcinków serialu „Przyjaciele”, które często były tytułowane „Ten o.”... Widzowie mają poznać prawdziwego Matthew Perry'ego, jako hojnego, zabawnego, wrażliwego i pełnego energii mężczyznę oraz jego zmagania, by stać się ikoną. Jak czytamy w opisie fabuły, to surowy zapis życia przeżytego w pełni i szczerości, która stała się jego największym dziedzictwem.

Perry zmarł 28 października 2023 roku w Los Angeles w wieku 54 lat. W grudniu tego samego roku Biuro Koronera Hrabstwa Los Angeles ujawniło, że aktor filmowy i telewizyjny zmarł w wyniku „ostrego działania ketaminy”. W raporcie z sekcji zwłok wskazano również, że przyczyną jego śmierci było utonięcie, choroba wieńcowa oraz skutki zażywania buprenorfiny – leku stosowanego w leczeniu zaburzeń związanych z uzależnieniem od opioidów. Przyczyną zgonu był nieszczęśliwy wypadek.

Siostra Matthew Perry'ego: Potrzebowałem czasu, żeby poczuć się gotowa

– Potrzebowałem czasu, żeby poczuć się gotowa, aby podzielić się tymi wspomnieniami i tym, jak to było kochać Matthew w całej jego złożoności – widzieć go jako osobę pełną, nie tylko jako Chandlera i nie tylko jako kogoś, kto zmagał się z uzależnieniem – przekazała Perry Bowick. – Jako jego siostra, ukształtował mnie jako osobę, którą pragnę być dzisiaj. Matthew miał piękne serce i hojnego ducha, a nawet w najciemniejszych chwilach potrafił rozśmieszyć i dawać miłość. Mam nadzieję, że ta seria pozwoli każdemu, kto go kochał, czy to osobiście, czy z daleka, głębiej docenić to, kim naprawdę był i jakie dziedzictwo po sobie pozostawił – dodała.

Matthew Perry był uwielbianym aktorem, znanym przede wszystkim z roli Chandlera Binga w serialu NBC „Przyjaciele”, w którym zagrali również Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow. Znany był również z występów u boku Selmy Hayek w komedii romantycznej z 1997 roku „Polubić czy poślubić”, a także z pracy nad filmami „Jak ugryźć 10 milionów”, „Bohaterowie z przypadku” i „Troje do tanga”.

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