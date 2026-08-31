Mroczny jak „Detektyw”, przerażający jak najlepszy horror. Ten serial nie bierze jeńców

Koreański serial OCN opowiada o niezwykłym śledztwie, w którym spotykają się medium, ksiądz i detektyw. Ich przeciwnikiem nie są jednak wyłącznie ludzie, lecz także siły, których istnienia nie sposób łatwo wyjaśnić.

„Gość” łączy kryminał z horrorem

Serial z 2018 roku przedstawia historię trójki bohaterów, których losy splatają się w walce z przestępstwami powodowanymi przez nadprzyrodzone siły. W centrum opowieści znajdują się Yoon Hwa-pyung, katolicki ksiądz Choi Yoon oraz detektyw Kang Gil-young. Każde z nich ma inne podejście do tego, z czym przyjdzie im się zmierzyć.

Yoon Hwa-pyung posiada zdolności parapsychiczne i pochodzi z rodziny związanej z szamanizmem. Wykorzystuje swoje umiejętności, aby odnajdywać osoby opętane przez złe duchy i próbować je uwolnić.

Choi Yoon jest z kolei chłodnym i cynicznym księdzem katolickim. Ma opinię skutecznego egzorcysty, choć jego zdystansowany charakter sprawia, że niełatwo nawiązuje relacje z innymi ludźmi.

Trzecia z głównych postaci, Kang Gil-young, jest detektywką. Początkowo nie wierzy w duchy ani egzorcyzmy. Kontakt z Hwa-pyungiem i Choi Yoonem sprawia jednak, że jej spojrzenie na nadprzyrodzone zjawiska zaczyna się zmieniać.

Tajemnicze zbrodnie i walka ze złem. Gdzie to oglądać?

„Gość” wykorzystuje klasyczny schemat kryminalny, ale szybko dodaje do niego elementy rodem z horroru. Bohaterowie zajmują się sprawami, których nie da się wyjaśnić wyłącznie za pomocą tradycyjnego śledztwa.

Nadprzyrodzone moce prowadzą do kolejnych zbrodni, a ich tropem podążają wspólnie detektywka, ksiądz i medium. Serial wykorzystuje przy tym zarówno egzorcyzmy, jak i elementy koreańskiego szamanizmu.

Ważną częścią historii są również problemy społeczne. Produkcja pokazuje między innymi, jak nierówności społeczne, nienawiść czy przemoc w miejscu pracy mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji, gdy w grę wchodzą siły nadprzyrodzone. Serial „Gość” dostępny jest na platformie Prime Video.

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