Prime Video ma nowy hit. 8 mocnych odcinków

Ośmioodcinkowa produkcja Prime Video łączy kilka konwencji, a przy tym nie rezygnuje z mroczniejszych tematów i rodzinnej tajemnicy. Nic dziwnego, że serial doczekał się już zamówienia drugiego sezonu.

„Sterling Point” nie daje się łatwo sklasyfikować

Widzowie są przyzwyczajeni do tego, że seriale można stosunkowo łatwo przypisać do określonych gatunków. Kryminał ma być kryminałem, dramat dramatem, a romans romansem. W czasach streamingu coraz więcej produkcji świadomie jednak zaciera te granice.

„Sterling Point”, stworzony przez Megan Park, jest jednym z przykładów takiego podejścia. Serial łączy młodzieżowy dramat, kryminał i romans, tworząc historię, która korzysta z elementów charakterystycznych dla każdego z tych gatunków.

Nastolatka dziedziczy wyspę. Wtedy zaczynają się problemy

Główną bohaterką „Sterling Point” jest Annie Jacobson, w którą wciela się Ella Rubin. To nerwowa siedemnastolatka z Nowego Jorku, której życie zmienia się, gdy dowiaduje się, że wraz z bratem bliźniakiem Connorem odziedziczyła wyspę po zmarłym dziadku. Problem w tym, że rodzeństwo nigdy go nie znało.

Annie postanawia szukać odpowiedzi i przed swoimi osiemnastymi urodzinami spróbować odnaleźć własną drogę. W pewnym momencie zostawia brata i rozpoczyna poszukiwania prawdy. Z każdym kolejnym odkryciem na jaw wychodzą następne sekrety, a rodzinna tajemnica okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż można było początkowo przypuszczać.

Akcja serialu została osadzona w Muskoka, nadmorskim regionie Ontario w Kanadzie, otoczonym bujnymi lasami. Dla Annie przeprowadzka oznacza nie tylko konieczność zmierzenia się z tajemnicą dotyczącą jej rodziny, ale także wejście do zupełnie nowej społeczności, bardzo odległej od świata, który znała w Nowym Jorku.

Romans to dopiero początek… kryminalnej zagadki

Choć „Sterling Point” może początkowo wyglądać przede wszystkim na młodzieżowy serial romantyczny, jego twórcy nie ograniczyli się do tego schematu. W centrum historii znajduje się dojrzewanie i wejście w dorosłość, ale równie ważne okazują się rodzinne sekrety oraz kryminalna zagadka.

Wraz z rozwojem historii zmienia się także charakter samego serialu. Kolejne odkrycia Annie sprawiają, że produkcja staje się coraz bardziej mroczna. Jednocześnie „Sterling Point” unika przesadnie pompatycznych rozwiązań i pozwala, aby napięcie narastało stopniowo.

Na razie „Sterling Point” ma na koncie tylko jeden sezon liczący osiem odcinków. To jednak wystarczyło, aby produkcja otrzymała zamówienie na kolejną serię. Bohaterowie powrócą do Muskoki na następne lato.

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