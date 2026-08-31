Wyczekiwane spin-offy i mocne thrillery. Gorące premiery Prime Video na wrzesień

Wśród zapowiedzianych produkcji znalazły się między innymi thriller „Biegaczka”, pierwszy spin-off „Reachera”, który zapowiada się na najbardziej wyczekiwaną premierę sezonu na tej platformie, a także głośny i kontrowersyjny tytuł polski.

Premiery Prime Video — wybrane filmy i seriale na wrzesień 2026

The Grand Tour



4 września na Prime Video zadebiutuje nowy, sześcioodcinkowy sezon „The Grand Tour”. Tym razem za kierownicą pojawią się Francis Bourgeois, James Engelsman i Thomas Holland, twórcy popularnego kanału motoryzacyjnego Throttle House.

Nowa seria ma zaoferować kolejną porcję nietypowych samochodowych wyzwań. Bohaterowie zmierzą się między innymi z przeprawą przez pustynię w Angoli samochodami torowymi. Wyruszą również do Malezji, by przyjrzeć się tamtejszej kulturze motoryzacyjnej, a w Kalifornii sprawdzą możliwości współczesnych aut sportowych.



Seks w wielkim mieście



We wrześniowej ofercie znalazł się także serial „Seks w wielkim mieście”, opowiadający o losach czterech przyjaciółek, które różnią się charakterami, podejściem do życia i miłości.

Carrie poszukuje prawdziwego uczucia, a jednocześnie prowadzi w nowojorskiej gazecie kolumnę poświęconą seksowi. Charlotte pracuje w galerii sztuki i jest gotowa na wiele poświęceń w imię miłości. Samantha to odnosząca sukcesy, wyzwolona kobieta, która do seksu podchodzi z dystansem. Miranda z kolei sprawia wrażenie stanowczej i apodyktycznej bizneswoman, choć pod tą warstwą kryje znacznie bardziej złożoną osobowość.



„Biegaczka”



We wrześniowej ofercie znalazł się także serial „Seks w wielkim mieście”, opowiadający o losach czterech przyjaciółek, które różnią się charakterami, podejściem do życia i miłości.

Carrie poszukuje prawdziwego uczucia, a jednocześnie prowadzi w nowojorskiej gazecie kolumnę poświęconą seksowi. Charlotte pracuje w galerii sztuki i jest gotowa na wiele poświęceń w imię miłości. Samantha to odnosząca sukcesy, wyzwolona kobieta, która do seksu podchodzi z dystansem. Miranda z kolei sprawia wrażenie stanowczej i apodyktycznej bizneswoman, choć pod tą warstwą kryje znacznie bardziej złożoną osobowość.

Twórcą produkcji jest Darren Star. W obsadzie znaleźli się między innymi Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, David Eigenberg, Chris Noth oraz Willie Garson.



„Neagley”



Jedną z najbardziej wyczekiwanych wrześniowych premier ma być „Neagley”, pierwszy spin-off serialu „Reacher”. Tytułowa bohaterka to prywatna detektyw z Chicago i była podopieczna Jacka Reachera z elitarnego 110. Oddziału Śledczego Żandarmerii Wojskowej USA.

Kiedy Frances Neagley dowiaduje się o śmierci bliskiego przyjaciela z przeszłości, która wygląda na podejrzany wypadek, postanawia znaleźć odpowiedzi i doprowadzić do sprawiedliwości. Wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas służby oraz wszystko, czego nauczyła się od Reachera.

Śledztwo prowadzi ją na niebezpieczny trop. Neagley odkrywa mroczne zło, z którym będzie musiała się zmierzyć.

W serialu występują między innymi Maria Sten, Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro, Damon Herriman oraz Alan Ritchson.



„Król dopalaczy”



Wśród zapowiedzianych produkcji znalazł się także „Król dopalaczy”, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Film przedstawia historię Dawida, zwykłego chłopaka, który buduje imperium legalnych dopalaczy i w krótkim czasie zostaje milionerem.

Pieniądze otwierają przed nim zupełnie nowy świat. Sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończące się imprezy stają się jego codziennością. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy w jego otoczeniu pojawiają się gangsterzy, a interesy zaczynają zahaczać o najwyższe szczeble władzy.

Granica między tym, co legalne, a tym, co zakazane, staje się coraz mniej wyraźna. Wszystko zmienia się, gdy na drodze Dawida pojawia się policjant, którego nie można kupić. Rozpoczyna się bezwzględna walka o przetrwanie.

W głównych rolach występują Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander i Łukasz Simlat. W pozostałych rolach pojawiają się Agnieszka Grochowska, Janusz Chabior, Jan Frycz oraz Grażyna Szapołowska.



„Wielki Marty”



Wrześniową ofertę Prime Video uzupełni „Wielki Marty”, nominowany do Oscarów film w reżyserii Josha Safdiego. Produkcja koncentruje się na młodym Martym, który marzy o tym, by zostać gwiazdą.

Aby osiągnąć upragniony cel, bohater jest gotów przekraczać kolejne granice. Nagnie obowiązujące zasady, zawrze sojusze z osobami, od których rozsądniej byłoby trzymać się z daleka, a także będzie próbował uwodzić kobiety, jeśli tylko pomoże mu to w realizacji ambicji.

W obsadzie „Wielkiego Marty’ego” znaleźli się między innymi Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler, The Creator, Fran Drescher, Abel Ferrara oraz Emory Cohen. Czytaj też:

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