Tych 16 filmów walczy w tym roku o Złote Lwy. Niektóre są już online

W poniedziałek 21 września w Gdyni rozpoczynał się dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który potrwa do soboty 26 września. To jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię. W jej trakcie odbędą się cztery konkursy: Konkurs Główny, konkurs Perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek im. Janusza Korczaka. Filmy w Konkursie Głównym oceni jury pod przewodnictwem reżysera Krzysztofa Zanussiego.

O Złote Lwy w Konkursie Głównym, które oceni jury pod przewodnictwem reżysera Krzysztofa Zanussiego, walczy 16 filmów, w tym między innymi "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego, która została w ubiegłym tygodniu naszym kandydatem do Oscara. Część nominowanych produkcji jest już w sieci – w poniższych slajdach podpowiadamy, gdzie je znajdziecie.

Filmy, które walczą o Złote Lwy w Gdyni. 16 mocnych tytułów, niektóre już w sieci

„Czas, który nie nadszedł”



W świecie, w którym starość stała się największym tabu, Sara i jej partner Oskar planowali zestarzeć się razem naturalnie. Dokonali jednak odmiennych wyborów. Sara pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar skorzystał z kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Po latach niespodziewanie się spotykają – dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne zmiany? Czy można być wolnym w świecie, który odmawia prawa do przemijania?



„Dobry chłopiec”



Dziewiętnastoletni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa. Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn próbują uczynić z niego „dobrego chłopca” poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.

Dostępny na: CanalVOD, Prime Video, Player, TVP VOD





„Dziki, dziki wschód”



Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.



„Exotic”



Mila to dziewczyna, którą łatwo polubić. Ma 30 lat, trochę kompleksów, skłonność do analizowania wszystkiego i więcej czułości dla innych niż dla samej siebie. Kiedy przyjaciółka w ostatniej chwili odwołuje wspólny wyjazd, Mila mimo obaw jedzie sama na obóz pole dance. Wśród wysportowanych tancerek, skąpych ubrań i wysokich koturnów od początku czuje się nieswojo i nie na miejscu. Z dystansem i ironią patrzy na ludzi wokół - wydają jej się zbyt pewni siebie, zbyt utalentowani, zbyt „exotic”. A jednak właśnie tam, poza własną bańką i z dala od kontrolującego chłopaka, zaczyna powoli odzyskiwać siebie. Podczas szalonych wakacji, treningów tańca na rurze, niezręcznych sytuacji, śmiechu i nocnych rozmów Mila odkrywa, że bycie odważną nie zawsze oznacza wielką przemianę. Czasem chodzi po prostu o to, by po raz pierwszy od dawna nie przepraszać za swoje ciało, emocje i miejsce, które zajmuje się w świecie.



„Fluidy”



Podczas wakacji na mazurskiej wsi rodzeństwo – nastoletnia Nina i młodsze niebinarne Miki – spędza czas z dawno niewidzianym ojcem, który stara się odbudować utraconą więź. W cieniu rodzinnych napięć, przemilczeń i niełatwych prób zbliżenia się do siebie rodzą się pytania o tożsamość i własne miejsce w świecie. To intymna opowieść o dorastaniu – momencie zawieszonym między dzieciństwem a dorosłością, w którym wszystko ulega nieustannym przeobrażeniom.



„Hot Spot”



W (nie)dalekiej przyszłości światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja, kontrolująca niemal każdy aspekt życia. Wszyscy są ze sobą nieustannie połączeni, a samotność staje się luksusem, który może mieć poważne konsekwencje. Gdy do miasta przybywa grupa religijnych wyznawców żyjących poza cyfrowym systemem, dochodzi do brutalnego morderstwa. Przewodzi im magnetyczna Rana, budząca jednocześnie niepokój i fascynację. Prowadzący śledztwo detektyw (znany nie tylko ze swojego instynktu, ale i szałowego stylu) szybko odkrywa, że zbrodnia jest jedynie początkiem wydarzeń podważających fundamenty rzeczywistości opartej na technologicznej kontroli. Czy poczucie obowiązku i służby zwycięży jego dziką, uśpioną naturę?



„Kobieta stanu wolnego”



Pięćdziesięcioletnia Roma znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Jej największym marzeniem jest własne miejsce, które mogłaby nazwać domem. Kiedy po raz kolejny zderza się z biurokracją i traci nadzieję na polepszenie swojej sytuacji, pozostaje jej tylko zapomnieć się na chwilę. Wtedy na jej drodze pojawia się trzydziestoletnia Marta…



„Mniej obcy”



Napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego prywatne relacje, jak i fundamenty zespołu. Pchany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.



„Nasza rewolucja”



On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się „kwaterą główną” opozycji; miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza małżonków do podejmowania decyzji, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach miłość może zwyciężyć?



„Ojczyzna”



Opowieść o relacji między Thomasem Mannem – laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.



„Pojedynek”



Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji, będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To światowej sławy młody pianista, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy wrażliwy artysta, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy jeńcy wierzą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga.

Dostępny na: Canal+, CanalVOD, TVP VOD, Player



„Powiedz mi, co czujesz”



Opowieść o parze młodych artystów, Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Jest to portret najmłodszego pokolenia Polaków zanurzonych w kulturze terapeutycznej. Pokolenia bardzo świadomego swoich emocji, zainteresowanego zdrowiem psychicznym i skupionego na antyprzemocowych ideałach. Z drugiej strony to specyficzne przeterapeutyzowanie tego pokolenia znacząco zmienia sposób, w jaki młodzi ludzie budują relacje. Maria i Patryk, walcząc z lękiem przed bliskością, radykalnie stawiają na uważność, autentyczność i szczerość, równocześnie odrzucają ironię i dystans w podejściu do emocji. Film przygląda się również nowej, czułej męskości przełamującej jej dotychczasowe opresyjne i toksyczne wzorce. Tenderness is a new punk!



„Przez ścianę”



Miłość rodzi się przez więzienną ścianę, w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę kodem Morse’a, która staje się dla nich jedyną szansą na ocalenie. Oparta na faktach historia o miłości, która daje siłę, żeby przetrwać.



„Syrenka Picassa”



Mary przypadkowo odkrywa Syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że narysował ją Pablo Picasso podczas swojej wizyty w roku 1948! Kobieta jest zachwycona, nie zdaje sobie jednak sprawy, że Syrenka postawi jej życie na głowie. Za ścianą mieszka Radomski, starszy mężczyzna, emerytowany dziennikarz, który pamięta wizytę Picassa. Odkrycie Syrenki wcale mu się nie podoba. Wracają do niego sprawy z przeszłości. Przeważnie te, o których zdążył już zapomnieć. Wraca myślami do wizyty Picassa, a także do losów sąsiadów, którzy w zamian za otrzymane mieszkanie musieli pokazywać Syrenkę wszystkim zainteresowanym. Film inspirowany prawdziwą historią.



„Violetta Villas”



Historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem.



„Zima pod znakiem wrony”



Grudzień 1981 roku. Profesor Joan Andrews, znana i kontrowersyjna psychiatrka z Londynu, przyjeżdża do Warszawy na międzynarodowy kongres psychiatryczny. W Polsce opiekuje się nią młoda doktorantka Alina, pełna idealizmu i energii. Podczas wystąpienia profesor Andrews wybucha polityczny protest. Zmuszona do ucieczki, Joan trafia do mieszkania Aliny na Ursynowie. Gdy następnego dnia wprowadzony zostaje stan wojenny, świat wokół nagle przestaje działać — telefony milczą, ulice pustoszeją, miasto zamienia się w klatkę. Joan staje się świadkiem zabójstwa młodego opozycjonisty. Przypadkowe zdjęcie, które robi, zamienia ją w obiekt pościgu tajnej policji. W obcym kraju, gdzie każdy może być donosicielem, a język jest barierą, Joan musi zaufać obcym ludziom i własnej intuicji. Z pomocą Aliny i jej przyjaciół z podziemia próbuje przemycić dowody zbrodni do ambasady brytyjskiej. W miarę jak paranoja narasta, profesor zaczyna kwestionować własną percepcję – czy to, co widzi, jest rzeczywistością, czy snem?

Dostępny na: Canal+, TVP VOD Czytaj też:

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