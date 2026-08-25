QUIZ. Ukochane seriale PRL-u. Dwa kadry mogą być mylące

Charakterystyczne postacie, niezapomniane sceny i kadry, które wielu widzów zna niemal na pamięć, na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji.

Tym razem sprawdzamy, jak dobrze pamiętasz największe serialowe przeboje tamtych lat. Zasada jest prosta: wystarczy jeden kadr, by wskazać właściwy tytuł. Brzmi banalnie? Cóż, pamięć ma to do siebie, że lubi płatać figle. Przekonaj się, ile punktów zdobędziesz w naszym quizie.

Sprawdź swoją znajomość seriali PRL-u

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