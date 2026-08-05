Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry?

Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!

Mega test z wieczorynek PRL-u

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