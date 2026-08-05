Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry?
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Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry?

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Wielki test z kultowych dobranocek dzieciństwa. Rozpoznacie bajkę po jednym kadrze Ile tytułów uda wam się odgadnąć? 12 to mistrz!

Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!

Mega test z wieczorynek PRL-u

Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry?

Odpowiedz na 1 pytanie z 12 To kadr z: To kadr z:
  • Pampalini łowca zwierząt
  • Wilk i zając

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Źródło: WPROST.pl