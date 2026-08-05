Wielki test z kultowych dobranocek dzieciństwa. Rozpoznacie bajkę po jednym kadrze Ile tytułów uda wam się odgadnąć? 12 to mistrz!
Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!
Mega test z wieczorynek PRL-u
Mega test z wieczorynek PRL-u. Rozpoznasz te kadry?Odpowiedz na 1 pytanie z 12 To kadr z:
- Pampalini łowca zwierząt
- Wilk i zając
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Źródło: WPROST.pl