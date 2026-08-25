Ten polski mroczny thriller wstrząśnie widzami. HBO szykuje hit

Przeszłość potrafi wrócić w najmniej oczekiwanym momencie. W serialu „Zmora” stare tajemnice, niewyjaśnione zaginięcie i rodzinne sekrety splatają się w historię, której bohaterowie nie będą mogli już dłużej ignorować. W głównej roli zobaczymy Magdalenę Cielecką, a u jej boku pojawi się plejada znanych polskich aktorów.

„Zmora”. Magdalena Cielecka w nowym serialu HBO Original

„Zmora” to nowa produkcja HBO Original inspirowana kryminałem autorstwa Roberta Małeckiego. Serial zadebiutuje jesienią w HBO Max, a jego historia będzie rozgrywać się zarówno współcześnie, jak i w latach 80. i 90.

Główną bohaterką jest Kama Kossowska, kontrowersyjna dziennikarka, która wraca do rodzinnego Torunia. Jej pojawienie się w mieście uruchamia serię wspomnień i pytań dotyczących wydarzeń sprzed lat.

W rolę Kamy wciela się Magdalena Cielecka, aktorka teatralna, filmowa i serialowa, która po raz kolejny pojawi się w ekranizacji bestsellerowego kryminału.

Powrót Kamy zbiega się z ponownym otwarciem sprawy zaginięcia Piotrka, jej przyjaciela z dzieciństwa. Za śledztwo odpowiada komisarz Tomasz Korcz. Dziennikarka angażuje się w dochodzenie, a kolejne tropy prowadzą do wydarzeń, które przez lata pozostawały niewyjaśnione.

Wraz z rozwojem śledztwa granica między przeszłością i teraźniejszością zaczyna się zacierać. Bohaterowie muszą zmierzyć się z sekretami, które przez dekady pozostawały ukryte.

Obsada „Zmory”. Znane nazwiska polskiego kina

Magdalena Cielecka nie będzie jedyną rozpoznawalną twarzą nowej produkcji. W serialu wystąpią także Piotr Żurawski, Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Aleksander Krupa, Maria Pakulnis, Katarzyna Bujakiewicz, Piotr Jankowski, Dorota Kolak, Robert Gulaczyk, Anna Mrozowska, Monika Pikuła, Anouk Matejka oraz Waldemar Kownacki.

W „Zmorze” pojawi się również młode pokolenie aktorów: Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel i Olgierd Blecharz. Gościnnie wystąpią Michalina Łabacz oraz Sławomira Łozińska.

Produkcją „Zmory” zajmuje się Opus TV na zlecenie Działu Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanego przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Za scenariusz odpowiadają Kacper Wysocki i Adam Guziński. Reżyserem serialu jest Łukasz Jaworski, natomiast za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj.

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