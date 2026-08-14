Gratka dla fanów „Reachera”. Prime Video szykuje nowy serial. Jest zwiastun

Platforma pokazała nowy zwiastun serialu „Neagley”, pierwszego spin-offu produkcji z Alanem Ritchsonem. Tym razem główną bohaterką będzie Frances Neagley, była członkini elitarnego oddziału wojskowego i dawna podopieczna Jacka Reachera.

„Neagley” to pierwszy spin-off „Reachera”

Serial skupi się na Frances Neagley, prywatnej detektyw z Chicago, która w przeszłości służyła w elitarnym 110. Oddziale Śledczym Żandarmerii Wojskowej USA. Kobieta była także podopieczną Jacka Reachera, dlatego doskonale zna metody działania bohatera.

Pewnego dnia Neagley dowiaduje się o śmierci bliskiego przyjaciela z przeszłości. Okoliczności jego zgonu budzą jej podejrzenia, dlatego postanawia doprowadzić do sprawiedliwości. Wykorzystując umiejętności zdobyte podczas służby oraz wszystko, czego nauczyła się od Reachera, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo.

Szybko okazuje się, że sprawa prowadzi do znacznie mroczniejszego zła, niż mogła początkowo przypuszczać. Neagley będzie musiała wykorzystać całe swoje doświadczenie, by odkryć prawdę.

Kiedy premiera „Neagley”?

Pierwszy sezon serialu będzie składał się z ośmiu odcinków. Wszystkie trafią na Prime Video 16 września. W obsadzie znaleźli się między innymi Maria Sten, Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro, Damon Herriman oraz Alan Ritchson.

12 sierpnia na Prime Video zadebiutował trzyczęściowy czwarty sezon „Reachera”. Alan Ritchson ponownie wciela się w tytułowego bohatera, a produkcja pozostaje jednym z największych hitów platformy. Nowa odsłona serialu jest adaptacją powieści Lee Childa „Gone Tomorrow” z 2009 roku. Reacher ponownie występuje w roli samozwańczego włóczęgi, który tym razem trafia w sam środek skomplikowanego spisku w Nowym Jorku.

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