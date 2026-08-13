5 najlepszych seriali Prime Video do obejrzenia w ten weekend

Wśród rekomendowanych produkcji znalazły się zarówno kryminał i true crime, jak i młodzieżowy romans z tajemnicą, survivalowe reality show oraz jeden z największych hitów platformy. Szczególną uwagę przyciąga powrót Jacka Reachera, który właśnie rozpoczął kolejną odsłonę swoich przygód.

Mocny serialowy tydzień na jednej platformie

Choć w ostatnich tygodniach popularnością cieszyły się między innymi „Elle”, prequel „Legalnej blondynki”, komedia „Ride or Die” oraz drugi sezon animowanego „Batman: Caped Crusader”, tym razem warto zwrócić uwagę na pięć innych tytułów. To właśnie one mają szczególnie mocno zaznaczyć swoją obecność w ofercie Prime Video w dniach 14–1 sierpnia 2026 roku.

5 polecanych do obejrzenia seriali na Prime Video w ten weekend

„Spider-Noir”. Nicolas Cage w świecie Spider-Mana



„Spider-Noir” to propozycja dla widzów, którzy nie mają jeszcze dość historii o Spider-Manie. W serialu Prime Video Nicolas Cage wciela się w głównego bohatera, a akcja przenosi widzów do Nowego Jorku z 1933 roku.

Ośmioodcinkowa produkcja wyróżnia się także nietypową możliwością oglądania. Serial można streamować zarówno w wersji kolorowej, jak i monochromatycznej. „Spider-Noir” zdobył 11 nominacji do nagród Emmy i został uznany za jedno z najważniejszych osiągnięć Prime Video w 2026 roku. Nic więc dziwnego, że produkcja znalazła się wśród tytułów rekomendowanych do ponownego obejrzenia.



„Murder 101”



„Murder 101” to trzyodcinkowy serial dokumentalny poświęcony prawdziwej zbrodni. Każdy z odcinków trwa około godziny, a produkcja przygląda się jednej z najbardziej znanych spraw morderstw w historii Tennessee.

Twórcy przedstawiają ją z perspektywy licealnej klasy socjologii. Takie podejście pozwala odejść od typowej formuły dokumentów true crime i mocniej skupić się na ludzkim wymiarze historii. Serial otrzymał 100 proc. zarówno od krytyków, jak i publiczności w serwisie Rotten Tomatoes, dzięki czemu znalazł się wśród najwyżej ocenianych produkcji w historii tego serwisu.



„Wybrani w dziczy z Bearem Gryllsem”. Biblia kontra survival



9 sierpnia na Prime Video pojawił się nowy reality show „The Chosen in the Wild with Bear Grylls”. Produkcja łączy dwa pozornie odległe światy. Bear Grylls, brytyjski podróżnik, survivalowiec i osobowość telewizyjna, zabiera na łono natury obsadę popularnego serialu biblijnego „The Chosen”.

Każdy odcinek koncentruje się na jednym z głównych bohaterów „The Chosen”. Całość liczy sześć odcinków, których długość wynosi od 42 do 47 minut. Dla fanów Gryllsa oraz aktorów znanych z biblijnej produkcji to nietypowe połączenie może być jedną z ciekawszych premier tego tygodnia.



„Sterling Point”. Młodzieżowy hit z tajemnicą



„Sterling Point” szybko stał się jednym z najpopularniejszych seriali na świecie dostępnych w Prime Video. Ośmioodcinkowa produkcja łączy romans z tajemnicą i już została uznana za jedną z ciekawszych propozycji dla młodych widzów. Trafia tym samym do grona hitów takich jak „Off Campus” i „The Summer I Turned Pretty”.

Główną bohaterką jest Annie, w którą wciela się Ella Rubin. Dziewczyna przeprowadza się na wyspę na jeziorze odziedziczoną po dziadku. Na miejscu odkrywa jednak rodzinny sekret, który zmienia jej spojrzenie na dotychczasowe życie.

„Sterling Point” może pochwalić się wynikiem 93 proc. w serwisie Rotten Tomatoes. Produkcja została tym samym bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i należy do najmocniejszych młodzieżowych premier tego lata.



„Reacher”. Jack Reacher wraca do gry



Najważniejszą premierą tego tygodnia dla wielu widzów będzie jednak „Reacher”. 12 sierpnia na Prime Video zadebiutował trzyczęściowy czwarty sezon serialu, który ponownie zabierze widzów w świat Jacka Reachera granego przez Alana Ritchsona.

Nowa odsłona jest adaptacją powieści Lee Childa „Gone Tomorrow” z 2009 roku. Tym razem Reacher ponownie działa jako samozwańczy włóczęga i trafia w sam środek skomplikowanego spisku w Nowym Jorku.

Bohater przypadkowo zostaje uwikłany w tajną sieć podczas tworzenia profilu mężczyzny podejrzewanego o przygotowywanie zamachu w metrze. Stawka jest wyjątkowo wysoka, a Reacher musi znaleźć sposób na wydostanie się z sytuacji, w którą został wciągnięty. Czytaj też:

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