HBO Max dorzucił kolejne hity. Wśród nich „Anna Karenina” i „Jane Eyre”

Tym razem oferta HBO Max może szczególnie zainteresować widzów, którzy lubią ekranizacje klasycznej literatury. Na platformie pojawiły się „Anna Karenina” oraz „Jane Eyre”. To jednak nie wszystkie nowości.

Platforma przygotowała także nowe odcinki znanych już widzom produkcji. Wśród nich znalazły się między innymi „All American”, „Hard Knocks” oraz „Najniebezpieczniejszy zawód świata”. Na platformę powróciło również kilka wcześniej dostępnych tytułów.

Sierpniowe nowości na HBO Max

„Anna Karenina”. Tragiczna miłość na ekranie



Miłośnicy klasycznej literatury mogą na HBO Max przypomnieć sobie ekranizację jednej z najbardziej znanych powieści Lwa Tołstoja. „Anna Karenina” opowiada o uczuciu tytułowej bohaterki i Aleksego Wrońskiego, w których wcielają się Keira Knightley i Aaron Johnson.

Anna początkowo próbuje oprzeć się rodzącemu uczuciu. Chce pozostać wierną żoną i matką, jednak ostatecznie poddaje się namiętności. Decyduje się również powiedzieć prawdę swojemu mężowi, granemu przez Jude’a Law.

Konsekwencje jej wyborów okazują się dramatyczne. Anna zostaje wykluczona z petersburskiego high life’u, a także pozbawiona możliwości kontaktu z ukochanym synem Sieriożą. Jej coraz silniejsze uzależnienie od Aleksego prowadzi ostatecznie do tragedii.



„Jane Eyre”. Sekret w posiadłości Rochestera



Na HBO Max znalazła się także ekranizacja powieści „Jane Eyre”. Tytułowa bohaterka podejmuje pracę w posiadłości pana Edwarda Fairfaxa Rochestera. Ma zajmować się edukacją Adelki, która, jak później się okazuje, jest córką dawnej kochanki właściciela domu.

Podczas pobytu w posiadłości Jane i Rochester zbliżają się do siebie, a kobieta zostaje jego narzeczoną. Ich planowany ślub nie dochodzi jednak do skutku. Na jaw wychodzi bowiem, że pierwsza żona Rochestera wciąż żyje.

Berta Mason nadal przebywa w posiadłości Rochesterów. Kobieta jest obłąkana, a opiekę nad nią sprawuje niejaka Gracja Poole.



„Dźwiękowiec”. Miłość w cieniu wojny



Akcja „Dźwiękowca” rozpoczyna się w maju 1940 roku, gdy świat znajduje się na krawędzi wojny. W Brukseli, w kultowym budynku Flagey będącym siedzibą krajowej rozgłośni radiowej, spotykają się Elza i Berry.

Elza jest młodą aktorką, która dopiero zaczyna pracę przy słuchowiskach radiowych. Berry natomiast jest początkującym realizatorem dźwięku obdarzonym niemal magicznym słuchem. On próbuje odnaleźć ukojenie w niezwykłej sile dźwięku, ona zaś znajduje schronienie w świecie radiowych opowieści.

Ich spotkanie prowadzi do narodzin uczucia, które pozwala im choć na chwilę oderwać się od niebezpiecznej rzeczywistości.



„Milcząca przyjaciółka”. Trzy historie i jedno drzewo



„Milcząca przyjaciółka” przenosi widzów do średniowiecznego niemieckiego miasta uniwersyteckiego, nad którym góruje imponujący miłorząb japoński. Długowieczne drzewo staje się punktem łączącym trzy historie rozgrywające się w różnych momentach XX i XXI wieku.

W 1908 roku pierwsza studentka uniwersytetu dostaje się na prestiżowy wydział botaniki. Musi jednak mierzyć się z seksizmem ze strony profesorów oraz kolegów.

W 1972 roku, w okresie ruchów kontrkulturowych, powściągliwy student zwraca uwagę na swoją współlokatorkę oraz badaną przez nią pelargonię.

Trzecia historia rozgrywa się w 2020 roku, podczas pandemii COVID-19. Neurobiolog z Hongkongu korzysta z pomocy znanego botanika przy eksperymencie dotyczącym starego miłorzębu.



„Ciała w wodzie”. Zbrodnie skrywające się pod powierzchnią



Nowością w bibliotece HBO Max są również „Ciała w wodzie” („Bodies in the Water”), dokumentalny serial kryminalny stacji Investigation Discovery. Produkcja przedstawia prawdziwe i tajemnicze sprawy, w których ważną rolę odgrywają zbiorniki wodne.

Ślady zbrodni, dowody oraz ciała ofiar prowadzą śledczych do rzek, jezior i mórz. Każdy odcinek rekonstruuje inną sprawę, pokazując pracę osób próbujących rozwikłać zagadki związane z wodnymi grobami. Czytaj też:

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