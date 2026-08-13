„1670” znów podbija internet. Największe emocje wywołał jednak inny serial

Polskie seriale coraz mocniej żyją własnym życiem w mediach społecznościowych. Najnowsza analiza Instytutu Monitorowania Mediów pokazuje, które produkcje w 2026 roku wywołały największe emocje internautów.

„1670” znów numerem jeden. Jest jednak różnica

Instytut Monitorowania Mediów sprawdził popularność polskich seriali, których premiery odbyły się od 1 stycznia do 5 sierpnia 2026 roku. Analizowano reakcje, komentarze oraz udostępnienia z dnia premiery i dwóch kolejnych dni. Na czele znalazł się trzeci sezon „1670”, ale to „Ołowiane dzieci” okazały się największym magnesem dla komentujących.

Najwięcej interakcji zebrał trzeci sezon „1670”. Produkcja Netfliksa osiągnęła wynik 366,8 tys. interakcji, odpowiadający niemal 41 proc. całego zaangażowania wygenerowanego przez pięć analizowanych premier.

Tegoroczny wynik jest jednak wyraźnie słabszy niż w przypadku poprzedniego sezonu. Trzeci sezon wygenerował w internecie blisko o połowę mniej ruchu niż ubiegłoroczna odsłona. Zdaniem Tomasza Lubienieckiego, kierownika Działu Raportów Medialnych w IMM, wpływ na zainteresowanie mogły mieć dwa czynniki.

„Na tegoroczny wynik mogły wpłynąć dwie rzeczy: efekt przyzwyczajenia – na kolejny sezon czekano już z mniejszymi emocjami niż na ten poprzedzający go – oraz wakacyjny kalendarz premiery, który tradycyjnie utrudnia budowanie zainteresowania nowymi produkcjami”.

„Ołowiane dzieci” wywołały największą dyskusję. „Rodzinka.pl” na podium

Drugie miejsce pod względem liczby wszystkich interakcji zajęły „Ołowiane dzieci”. Serial zgromadził 269,9 tys. interakcji, ale pod jednym względem zdecydowanie wyróżnił się na tle konkurencji. Produkcja była zdecydowanym liderem liczby komentarzy.

Pod „Ołowianymi dziećmi” pojawiło się 12,1 tys. komentarzy, czyli aż 60 proc. wszystkich komentarzy dotyczących analizowanych premier. Dla porównania „1670” zebrało ich 4,4 tys., a „Rodzinka.pl” 2 tys.

Internauci dyskutowali o kontrowersjach związanych z przedstawionymi wydarzeniami, aktorstwie oraz znaczeniu historii sprzed pół wieku, pokazującej tragiczne konsekwencje zatruwania środowiska. Temat nie zniknął również po zakończeniu trzydniowego okresu objętego analizą.

„Ołowiane dzieci” wzbudziły zainteresowanie także poza Polską. W miesiącu premiery publikacje dotyczące serialu na zagranicznych portalach internetowych osiągnęły 52,4 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Analizowany okres obejmował czas od 1 do 23 lutego. Historia dr Wadowskiej-Król była przy tym porównywana do „Czarnobyla” i przyciągała uwagę nie tylko ze względu na lokalny kontekst.

Trzecie miejsce zajęła „Rodzinka.pl”. 18. sezon popularnego serialu TVP wygenerował 153,5 tys. interakcji. Na zainteresowanie produkcją wpłynął między innymi udział Mateusza Pawłowskiego w „Tańcu z Gwiazdami”. Wynik pokazuje, że program rozrywkowy może skutecznie zwiększać zainteresowanie aktorami i produkcjami, z którymi są kojarzeni.





Te seriale mogą jeszcze zmienić zestawienie

Tegoroczna klasyfikacja nie jest jeszcze zamknięta. Do końca 2026 roku premierę mają mieć kolejne głośne polskie produkcje, które mogą znacząco wpłynąć na końcowy ranking.

Wśród nich znalazł się szósty sezon „The Office PL”, „Wśród nocnej ciszy” z Bartłomiejem Holoubkiem oraz długo oczekiwana „Lalka” Netfliksa. Każdy z tych tytułów może jeszcze namieszać w zestawieniu najbardziej angażujących polskich seriali roku.

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