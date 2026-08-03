Netflix odpala hit lata. 3. sezon „1670” i gigantyczna atrakcja, o której mówi cała Polska

Jedna z najpopularniejszych polskich komedii ostatnich lat wraca z nowymi odcinkami. Już 5 sierpnia na Netflixie zadebiutuje trzeci sezon serialu „1670”, w którym Jan Paweł Adamczewski ponownie stanie przed wyzwaniami mogącymi odmienić jego życie. Premiera została poprzedzona efektownym wydarzeniem we Wrocławiu, gdzie twórcy zaprezentowali wyjątkową „Panoramę 1670”.

3. sezon „1670”. Jan Paweł rusza na królewski dwór

Nowe odcinki ponownie skupią się na losach Jana Pawła Adamczewskiego. Bohater, dla którego szlacheckie pochodzenie było fundamentem całej tożsamości, musi zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń zapoczątkowanych podczas dożynek. Gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące jego pochodzenia, rozpoczyna walkę o odzyskanie utraconego statusu.

Droga prowadzi go na królewski dwór, gdzie z bliska poznaje mechanizmy wielkiej polityki. W tym samym czasie w Adamczysze narastają kolejne konflikty. Relacje z Zofią wyraźnie się pogarszają, spór z Jakubem staje się coraz ostrzejszy, a coraz większy wpływ na wydarzenia zaczyna wywierać Andrzej.

Nie brakuje także napięć wśród chłopów, którzy coraz odważniej dostrzegają niesprawiedliwość swojego położenia. Nadzieję na zmiany ma przynieść szkoła dla chłopów, powołana do życia z inicjatywy Anieli.

Serial „1670” od początku opowiada historię Jana Pawła, właściciela „mniejszej połowy” wsi Adamczycha, którego ambicją jest zapisanie się na kartach historii jako najsłynniejszy Jan Paweł w Polsce. Jak pokazują nowe odcinki, droga do tego celu ponownie okaże się pełna przeszkód.

Po ujawnieniu prawdy o pochodzeniu głównego bohatera nad mieszkańcami Adamczychy zbierają się ciemne chmury. Chłopi ostrzą kosy, ojca Jakuba czekają niebezpieczeństwa wielkiego miasta, czyli Warszawy, a Aniela podejmuje się nowej misji.

Gwiazdy serialu pojawiły się we Wrocławiu. „Panorama 1670” bije rekord

Przed oficjalną premierą Netflix przygotował dla fanów wyjątkowe wydarzenie podczas festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. 30 lipca uczestnicy jako pierwsi w Polsce mogli obejrzeć trzy premierowe odcinki trzeciego sezonu.

Po pokazie odbyło się uroczyste otwarcie „Panoramy 1670” w Hali Stulecia. W wydarzeniu uczestniczyli aktorzy i twórcy serialu, wśród nich Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Michał Sikorski, Martyna Byczkowska, Dobromir Dymecki, Kirył Pietruczuk, Andrzej Kłak, Filip Zaręba, Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, Jakub Rużyłło, Ivo Krankowski, Nils Croné i Jan Kwieciński.

Podczas symbolicznego otwarcia Bartłomiej Topa przeciął szablą wstęgę, wykrzykując: „Ku chwale Adamczychy i potomnych!”. Monumentalne dzieło przygotowano zgodnie z duchem serialu. „Panorama 1670” mierzy 114 metrów i 1670 mm, dzięki czemu jest dłuższa o 1670 mm od słynnej Panoramy Racławickiej.

Obraz prowadzi widzów przez wydarzenia ze wszystkich trzech sezonów i pełen jest humorystycznych odniesień oraz ukrytych detali. Towarzyszy mu również wystawa poświęcona kulisom powstawania serialu, pozwalająca odwiedzającym zanurzyć się w świecie Adamczychy, a nawet poczuć zapach serialowej wsi.

„Panorama 1670” będzie dostępna dla zwiedzających od 5 do 23 sierpnia 2026 roku.

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