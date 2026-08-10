Fani w „W garniturach” się ucieszą. Nadchodzi mocny serial prawniczy

Dwie prestiżowe londyńskie kancelarie, jedna sprawa, która może zdecydować o ich reputacji, oraz prawnicy gotowi zrobić wszystko, by osiągnąć zwycięstwo. HBO zaprezentowało zwiastun serialu „WAR”, nowej produkcji przygotowanej we współpracy ze stacją Sky.

„WAR”. Dwie kancelarie stają do walki

Fabuła serialu koncentruje się na dwóch najbardziej renomowanych i jednocześnie rywalizujących ze sobą londyńskich kancelariach prawnych: Cathcarts oraz Taylor & Byrne. Obie strony stają naprzeciw siebie w sprawie określanej jako sprawa stulecia.

Przedstawiciele obu kancelarii są przekonani, że to właśnie ich strona ma wszelkie argumenty, by odnieść zwycięstwo. Z czasem sytuacja zaczyna jednak wymykać się spod kontroli. Sprawa komplikuje się, a lojalność poszczególnych bohaterów zostaje wystawiona na próbę.

Stawką nie jest już wyłącznie wynik prawniczego starcia. W grę wchodzi również reputacja obu kancelarii. Ich przedstawiciele zrobią wszystko, by wyjść z konfliktu zwycięsko.

Sienna Miller i Dominic West w obsadzie nowego serialu

Twórcą serialu „WAR” jest George Kay. W produkcji wystąpią między innymi Sienna Miller, Dominic West, Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya, Pip Torrens i Archie Renaux.

W obsadzie znaleźli się również Celia Imrie, Nick Mohammed, Emma Laird, Aran Murphy, Archie Panjabi, Adrian Scarborough, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell, Dylan Murphy, Mark Quartley oraz Steve Furst.

Kiedy premiera serialu „WAR”?

Pierwszy sezon serialu będzie składał się z ośmiu odcinków. Premierę pierwszego z nich w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na 1 października.

Produkcja będzie dostępna również w Polsce, jednak dokładna data polskiej premiery nie została jeszcze podana.

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