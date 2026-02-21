Kim była prawdziwa „Doktórka” od „Ołowianych dzieci”? Poruszająca historia

Joanna Kulig gra ją na Netflixie, oglądają ją widzowie na całym świecie, ale zanim fabryka hitów zdążyła nakręcić fabularyzowaną wersję tej historii, polska telewizja publiczna utrwaliła ją w dokumentalnej formie.

„Doktórka” od „Ołowianych dzieci”

Film „Doktórka", poświęcony dr Jolancie Wadowskiej-Król — pediatrze, która w czasach PRL-u ujawniła masowe zatrucia ołowiem wśród śląskich dzieci — to opowieść o odwadze, której system za wszelką cenę chciał nie dopuścić do głosu.

Od 11 lutego 2026 roku abonenci Netfliksa na całym świecie mogą oglądać serial „Ołowiane dzieci” w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja inspirowana jest zarówno życiem dr Wadowskiej-Król, jak i książką Michała Jędryki pod tym samym tytułem. W obsadzie znaleźli się m.in. Joanna Kulig, Kinga Preis, Michał Żurawski, Agata Kulesza, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Robert Talarczyk i Anna Guzik.

Serial to przede wszystkim, jak podkreślają sami twórcy, uniwersalna opowieść o determinacji i nadziei, osadzona w realiach komunistycznego Śląska lat 70. Dokument „Doktórka" idzie o krok dalej. Tam, gdzie serial fabularyzuje, dokument trzyma się faktów.

Szopienice: dzielnica w cieniu dymiącej huty

W centrum historii stoją katowickie Szopienice — industrialna dzielnica funkcjonująca przez lata w bezpośrednim sąsiedztwie huty metali nieżelaznych. Emisje przemysłowe doprowadziły do poważnego skażenia środowiska, które najbardziej dotkliwie uderzyło w dzieci. Ołów wywoływał u nich zaburzenia rozwojowe, problemy neurologiczne i trwałe konsekwencje zdrowotne. Twórcy dokumentu nie pozostawiają złudzeń: przez długi czas interesy przemysłu były stawiane ponad bezpieczeństwem mieszkańców, a informacje o zagrożeniu celowo marginalizowano.

Pediatra kontra system. Pojedynek, którego władza nie chciała przegrać

Dr Jolanta Wadowska-Król była jedną z pierwszych osób, które rozpoznały masowy charakter zatruć ołowiem wśród dzieci. Zamiast wpisać się w obowiązującą logikę milczenia, zaczęła diagnozować i leczyć najmłodszych pacjentów, a przede wszystkim — nagłaśniać problem. Film pokazuje, z jak potężną presją musiała się mierzyć lekarka, gdy kwestie zdrowia publicznego schodziły na dalszy plan wobec interesów przemysłowych i aparatu partyjnego. Dziś Wadowska-Król uznawana jest za symbol odwagi cywilnej i lekarskiej etyki w jej najczystszej postaci.

„Doktórka” to nie tylko portret wyjątkowej kobiety, ale też rachunek społecznych kosztów rabunkowej industrializacji — kosztów, które przez dekady były widoczne w życiu całych lokalnych społeczności. Twórcy łączą perspektywę historyczną z osobistą narracją, tworząc obraz walki o zdrowie dzieci i prawo do prawdy w państwie, które tej prawdy bało się jak ognia.

Dokument można oglądać bezpłatnie na platformie TVP VOD.

