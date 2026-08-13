Idealny moment, aby obejrzeć arcydzieło HBO. Ten kryminał to „must see”

Do tej drugiej kategorii należą „Ostre przedmioty”, mroczny thriller psychologiczny HBO z Amy Adams w roli głównej. Dziś jest dodatkowy powód, by przypomnieć sobie tę ośmioodcinkową produkcję.

„Ostre przedmioty” i mroczna strona HBO Max

„Ostre przedmioty” zadebiutowały na HBO 8 lipca 2018 roku. Limitowany serial składa się z ośmiu odcinków, które były emitowane co tydzień. Historia skupia się na Camille Preaker, reporterce granej przez Amy Adams. Kobieta w dzieciństwie doświadczyła przemocy, a w dorosłym życiu zmaga się z samookaleczeniem i alkoholizmem.

Camille wraca do rodzinnego miasta, aby zbadać sprawę tajemniczych śmierci. Powrót w rodzinne strony oznacza jednak nie tylko dziennikarskie śledztwo. Bohaterka musi również zmierzyć się z własną przeszłością.

HBO od lat ma wyjątkowo mocną pozycję w świecie serialowych thrillerów psychologicznych. „Outsider”, „The Undoing” czy „Wielkie kłamstewka” pokazały, że stacja potrafi budować historie oparte na napięciu, tajemnicach i skomplikowanych bohaterach.

„Ostre przedmioty” wyróżniają się jednak szczególnie mrocznym klimatem. Dobry thriller psychologiczny powinien być jednocześnie angażującym studium postaci i opowieścią, której fabuła nie pozwala oderwać się od ekranu. Serial z Amy Adams spełnia oba te warunki.

Historia Camille nie sprowadza się bowiem wyłącznie do rozwiązania zagadki tajemniczych śmierci. Równie ważne staje się to, co bohaterka odkrywa na temat siebie oraz własnej przeszłości.

Sydney Sweeney zaczynała tu wielką karierę

Jednym z powodów, dla których „Ostre przedmioty” mogą dziś zainteresować także młodszych widzów, jest obecność Sydney Sweeney. Aktorka wcieliła się w Alice, przyjaciółkę i współlokatorkę Camille z czasu jej pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

W 2018 roku Sweeney dopiero rozpoczynała drogę do światowej popularności. „Ostre przedmioty” były jednym z trzech projektów, które pomogły jej ugruntować pozycję w branży. W tym samym roku wystąpiła także w serialu Netfliksa „Everything Sucks!” oraz w drugim sezonie „Opowieści podręcznej”.

Rok później jej kariera nabrała rozpędu za sprawą roli Cassie Howard w „Euforii”. Kreacja przyniosła jej nominację do nagrody Emmy. Sweeney pojawiła się również w filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood”.

Powód, by wrócić do serialu właśnie teraz

Popularność Sydney Sweeney sprawia, że „Ostre przedmioty” mogą zainteresować również osoby, które wcześniej nie miały okazji zobaczyć tej produkcji. Aktorka jest obecnie obecna na światowych zestawieniach popularności HBO Max za sprawą dwóch filmów.

Według FlixPatrol „Americana”, komedia kryminalna z Paulem Walterem Houserem i Sweeney, zajmuje 10. miejsce na globalnej liście filmów HBO Max. Jeszcze wyżej, na ósmej pozycji, znalazł się thriller psychologiczny „Podglądacze”, w którym występuje aktorka.

Fani Sweeney mogą sięgnąć również po „Euforię”, ale „Ostre przedmioty” oferują znacznie mroczniejsze doświadczenie. Serial jest także okazją do zobaczenia jednego z projektów, które pojawiły się na początku drogi aktorki do statusu jednej z najpopularniejszych gwiazd.

„Ostre przedmioty” są serialem limitowanym, dlatego widz otrzymuje zamkniętą, ośmioodcinkową opowieść. Nie trzeba więc czekać na kolejne sezony, aby poznać zakończenie historii Camille Preaker. Produkcja łączy kryminalną zagadkę z psychologicznym portretem głównej bohaterki. Tajemnicze śmierci w rodzinnym mieście stają się punktem wyjścia do znacznie bardziej osobistej historii.

Czytaj też:

„1670” znów podbija internet. Największe emocje wywołał jednak inny serial Czytaj też:

5 najlepszych seriali Prime Video do obejrzenia w ten weekend