Szpital psychiatryczny skrywa przerażającą tajemnicę. Nowa odsłona „Terroru” trafi do Polski

AMC podało datę premiery kolejnej odsłony swojej cenionej antologii grozy. „Terror: Devil in Silver” zabierze widzów do miejsca, w którym granica między rzeczywistością a nadprzyrodzonym koszmarem zaczyna się niebezpiecznie zacierać. W obsadzie znaleźli się m.in. Dan Stevens, Judith Light, CCH Pounder i Aasif Mandvi. Serial zadebiutuje w Polsce tego samego dnia co w Stanach Zjednoczonych.

„Terror: Devil in Silver” we wrześniu

Sześcioodcinkowy serial limitowany będzie można oglądać na kanale AMC od poniedziałku 21 września. Polska premiera odbędzie się równocześnie z telewizyjnym debiutem produkcji w USA.

Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w Polsce o godzinie 3:00 w nocy w oryginalnej, angielskiej wersji językowej. Tego samego dnia o 22:00 zaplanowano jego powtórkę w polskiej wersji językowej. Kolejne odcinki będą emitowane w poniedziałki o 3:00 i 22:00.

Nowa odsłona „Terroru” ma połączyć horror psychologiczny z opowieścią o doświadczeniach osób, które zetknęły się z amerykańskim systemem opieki psychiatrycznej. W historii nie zabraknie mocnych scen grozy, tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji.

O czym będzie „Terror: Devil in Silver”?

Głównym bohaterem jest Pepper, w którego wciela się Dan Stevens, znany m.in. z „Abigail” i „Downton Abbey”. Aktor pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Pepper pochodzi z klasy robotniczej i pracuje w firmie przeprowadzkowej. Splot niefortunnych wydarzeń oraz jego porywczy charakter sprawiają jednak, że zostaje niesłusznie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym New Hyde.

Placówka okazuje się miejscem pełnym ludzi, których społeczeństwo wolałoby zapomnieć. Pepper musi odnaleźć się wśród wrogo nastawionych pacjentów i lekarzy skrywających ponure tajemnice. Z czasem zaczyna podejrzewać, że w New Hyde może znajdować się coś znacznie bardziej przerażającego niż ludzkie zachowania. Być może jest tam również sam Diabeł.

Bohater próbuje zrozumieć zasady rządzące koszmarnym światem, w którym pozory okazują się wyjątkowo zwodnicze. Odkrywa, że droga do wolności może prowadzić przez konfrontację z istotą żywiącą się cierpieniem zamkniętym w murach szpitala. Jednocześnie musi zmierzyć się z możliwością, że najgroźniejsze demony wcale nie znajdują się na zewnątrz.

Gwiazdorska obsada nowego „Terroru”

Danowi Stevensowi towarzyszy liczna obsada. W serialu występują Judith Light, Aasif Mandvi, Hampton Fluker, CCH Pounder, b, Chinaza Uche, Stephen Root, Hayward Leach, John Benjamin Hickey, Michael Aronov, Philip Ettinger oraz Marin Ireland.

Za produkcję odpowiadają między innymi twórcy związani z wcześniejszymi głośnymi projektami telewizyjnymi i filmowymi. Producentami wykonawczymi zostali Ridley Scott, David W. Zucker i Clayton Krueger ze Scott Free Productions, Alexandra Milchan z Emjag Productions, Guymon Casady z Entertainment 360 oraz Brooke Kennedy.

Funkcję showrunnerów pełnią Chris Cantwell i Victor LaValle. Reżyserką dwóch pierwszych odcinków została natomiast nominowana do nagrody Emmy Karyn Kusama, znana m.in. z pracy przy „Yellowjackets”.

Serial na podstawie powieści Victora LaValle’a

„Terror: Devil in Silver” powstał na podstawie uznanej powieści Victora LaValle’a. Autor książki jest również jednym z producentów wykonawczych serialu. Chris Cantwell podkreśla, że praca nad przeniesieniem historii na ekran była wyjątkowym doświadczeniem.

„Praca ramię w ramię z Victorem LaValle’em nad przeniesieniem jego mistrzowskiej powieści na ekran była niezwykłym doświadczeniem. To historia wypełniona śmiercią i grozą, ale jednocześnie pięknem. To historia, która świeci migoczącym, a jednak niezniszczalnym światłem naszej kruchej ludzkiej natury” – mówi Chris Cantwell, producent wykonawczy.

Twórca zwraca również uwagę na pracę scenarzystów i Karyn Kusamy, która odpowiada za wizualną stronę początku historii.

„Nasz zespół scenarzystów rozwinął i pogłębił poruszające i trzymające w napięciu motywy stworzone przez Victora, a Karyn Kusama nadała temu bardzo realnemu i niezwykle przerażającemu światu olśniewającą filmową formę. Prowadzona z ogromnym wyczuciem i siłą przez Dana Stevensa obsada nadaje każdej postaci głębię, empatię i duszę. Będziecie razem z nimi przeżywać żałobę, kibicować im, śmiać się z nimi i oczywiście drżeć o ich życie”.

AMC zapowiada mocną odsłonę antologii grozy

Courtney Thomasma, wiceprezeska wykonawcza AMC Networks ds. kanałów linearnych i produktów streamingowych, podkreśla, że nowy sezon zachowuje elementy charakterystyczne dla całej antologii.

„Terror: Devil in Silver ma w sobie wszystko to, co najbardziej cenimy w tej antologii – sugestywne, zakorzenione w rzeczywistości miejsce akcji spowite atmosferą nadprzyrodzonej grozy, wyrazistych bohaterów ożywionych dzięki znakomitym kreacjom aktorskim oraz pełną napięcia, emocjonującą historię, która pozostaje z widzem na długo po napisach końcowych” – mówi Courtney Thomasma, wiceprezeska wykonawcza AMC Networks ds. kanałów linearnych i produktów streamingowych.

Nowy „Terror” ma więc połączyć realistyczne tło z elementami nadprzyrodzonymi, a historię grozy oprzeć również na psychologii bohaterów. Centralnym punktem opowieści pozostanie New Hyde, miejsce, z którego Pepper będzie próbował wydostać się nie tylko fizycznie, ale także psychicznie.

„Terror: Devil in Silver” zadebiutuje na AMC w Polsce 21 września. Premierowy odcinek zostanie pokazany o 3:00 w angielskiej wersji językowej, a następnie o 22:00 w polskiej wersji językowej. Kolejne odcinki będą emitowane w poniedziałki o tych samych godzinach.

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