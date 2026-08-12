„Sherlock” ma następcę. BBC postawiło na kultowego detektywa

Przez lata BBC próbowało znaleźć serial kryminalny, który dorównałby popularnością „Sherlockowi”. Teraz stacja i BritBox mają nowego kandydata. To „Herkules”, sześcioodcinkowa produkcja inspirowana twórczością Agathy Christie, w której w rolę słynnego belgijskiego detektywa wcieli się Edward Bluemel.

„Sherlock” ustanowił poprzeczkę wyjątkowo wysoko

Kiedy „Sherlock” pojawił się na antenie w 2010 roku, szybko przestał być kolejnym brytyjskim serialem detektywistycznym. Produkcja BBC stała się międzynarodowym fenomenem i doczekała się ogromnej rzeszy fanów. Popularność współczesnej wersji historii Sherlocka Holmesa przełożyła się również na kolejne adaptacje twórczości Arthura Conana Doyle’a.

Skala zainteresowania produkcją znalazła odbicie także w internecie. Na platformie Archive of Our Own powstało ponad 120 tys. fan fiction związanych z „Sherlockiem”.

BBC przez lata tworzyło kolejne popularne seriale kryminalne, między innymi „Luthera”, „Szetlandy”, czy „Line of Duty”. Żadna z nich nie osiągnęła jednak poziomu popularności, który stał się udziałem „Sherlocka”.

Agatha Christie odpowiada na sukces Sherlocka. Edward Bluemel zagra najmłodszego Poirota

Nowy projekt BBC i BritBox sięga po postać, która w świecie kryminału może konkurować z Sherlockiem Holmesem. Herkules Poirot, stworzony przez Agathę Christie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych detektywów w historii literatury. Podobnie jak panna Marple, belgijski śledczy od dekad pozostaje jednym z symboli klasycznego kryminału.

Po kolejnych ekranizacjach twórczości Christie, w tym filmowych produkcjach Kennetha Branagha, Poirot ponownie trafi na ekran. Tym razem jednak widzowie zobaczą go w zupełnie innym momencie życia.

W serialu „Herkules” w słynnego detektywa wcieli się Edward Bluemel, znany między innymi z „My Lady Jane”, „Siedmiu zegarów” Agathy Christie oraz „Belgravii: Następnego rozdziału”.

Twórcy zdecydowali się pokazać młodego Poirota. Bohater pojawi się na ekranie jako detektyw dopiero zdobywający doświadczenie, a jego historia zostanie osadzona między I a II wojną światową.

Akcja będzie rozgrywać się w Londynie. Sześcioodcinkowa produkcja ma czerpać z trzech popularnych powieści Agathy Christie, pokazując początki kariery Poirota oraz jego relacje z postaciami, które odegrają ważną rolę w jego późniejszych przygodach.

Wśród nich znajdą się kapitan Arthur Hastings oraz James Japp, inspektor Scotland Yardu.

Nowe spojrzenie na kultowego detektywa

„Herkules” nie powtórzy dokładnie pomysłu zastosowanego w „Sherlocku”, który przeniósł Holmesa do współczesnego świata. Nowa produkcja BBC również ma jednak zaproponować świeże spojrzenie na dobrze znanego bohatera.

Twórcy określają serial jako „list miłosny do Agathy Christie i fascynujące, nowe spojrzenie na kultową postać”.

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