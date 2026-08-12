„Sherlock” ma następcę. BBC postawiło na kultowego detektywa
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

„Sherlock” ma następcę. BBC postawiło na kultowego detektywa

Dodano: 
„Sherlock”
„Sherlock” Źródło: Hartswood Films, BBC Wales, Masterpiece Theatre
16 lat po premierze „Sherlocka” BBC znalazło jego następcę. Tym razem padło na bohatera Agathy Christie.

Przez lata BBC próbowało znaleźć serial kryminalny, który dorównałby popularnością „Sherlockowi”. Teraz stacja i BritBox mają nowego kandydata. To „Herkules”, sześcioodcinkowa produkcja inspirowana twórczością Agathy Christie, w której w rolę słynnego belgijskiego detektywa wcieli się Edward Bluemel.

„Sherlock” ustanowił poprzeczkę wyjątkowo wysoko

Kiedy „Sherlock” pojawił się na antenie w 2010 roku, szybko przestał być kolejnym brytyjskim serialem detektywistycznym. Produkcja BBC stała się międzynarodowym fenomenem i doczekała się ogromnej rzeszy fanów. Popularność współczesnej wersji historii Sherlocka Holmesa przełożyła się również na kolejne adaptacje twórczości Arthura Conana Doyle’a.

Skala zainteresowania produkcją znalazła odbicie także w internecie. Na platformie Archive of Our Own powstało ponad 120 tys. fan fiction związanych z „Sherlockiem”.

BBC przez lata tworzyło kolejne popularne seriale kryminalne, między innymi „Luthera”, „Szetlandy”, czy „Line of Duty”. Żadna z nich nie osiągnęła jednak poziomu popularności, który stał się udziałem „Sherlocka”.

Agatha Christie odpowiada na sukces Sherlocka. Edward Bluemel zagra najmłodszego Poirota

Nowy projekt BBC i BritBox sięga po postać, która w świecie kryminału może konkurować z Sherlockiem Holmesem. Herkules Poirot, stworzony przez Agathę Christie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych detektywów w historii literatury. Podobnie jak panna Marple, belgijski śledczy od dekad pozostaje jednym z symboli klasycznego kryminału.

Po kolejnych ekranizacjach twórczości Christie, w tym filmowych produkcjach Kennetha Branagha, Poirot ponownie trafi na ekran. Tym razem jednak widzowie zobaczą go w zupełnie innym momencie życia.

W serialu „Herkules” w słynnego detektywa wcieli się Edward Bluemel, znany między innymi z „My Lady Jane”, „Siedmiu zegarów” Agathy Christie oraz „Belgravii: Następnego rozdziału”.

Twórcy zdecydowali się pokazać młodego Poirota. Bohater pojawi się na ekranie jako detektyw dopiero zdobywający doświadczenie, a jego historia zostanie osadzona między I a II wojną światową.

Akcja będzie rozgrywać się w Londynie. Sześcioodcinkowa produkcja ma czerpać z trzech popularnych powieści Agathy Christie, pokazując początki kariery Poirota oraz jego relacje z postaciami, które odegrają ważną rolę w jego późniejszych przygodach.

Wśród nich znajdą się kapitan Arthur Hastings oraz James Japp, inspektor Scotland Yardu.

Nowe spojrzenie na kultowego detektywa

„Herkules” nie powtórzy dokładnie pomysłu zastosowanego w „Sherlocku”, który przeniósł Holmesa do współczesnego świata. Nowa produkcja BBC również ma jednak zaproponować świeże spojrzenie na dobrze znanego bohatera.

Twórcy określają serial jako „list miłosny do Agathy Christie i fascynujące, nowe spojrzenie na kultową postać”.

Czytaj też:
Szpital psychiatryczny skrywa przerażającą tajemnicę. Nowa odsłona „Terroru” trafi do Polski Czytaj też:
„Ranczo” wraca po latach, ale zabraknie uwielbianej bohaterki. Gwiazda ujawniła brutalną prawdę

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Screenrant