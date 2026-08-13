To jeden z największych hitów Netfliksa w 2026 roku. Będzie druga część?

Netflix ma za sobą kolejną udaną premierę. 95-minutowy thriller „Alfa” szybko stał się jednym z największych filmowych hitów platformy w 2026 roku. Produkcja z Charlize Theron w roli głównej przyciągnęła widzów dzięki intensywnej akcji, wyrazistym bohaterom i mocnym kreacjom aktorskim. Teraz pojawia się pytanie, czy historia doczeka się kontynuacji.

„Alfa” podbija Netfliksa. Charlize Theron dodaje filmowi pazura

„Alfa” jest jednym z najgłośniejszych filmów Netfliksa w 2026 roku. Produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem widzów, którzy docenili przede wszystkim akcję, przemyślane postacie oraz aktorstwo. Opinie na temat filmu nie były jednak całkowicie zgodne, a część recenzji okazała się mniej entuzjastyczna.

Nie przeszkodziło to jednak produkcji w osiągnięciu imponujących wyników oglądalności. Zainteresowanie filmem pokazuje, że thriller skutecznie przyciągnął uwagę publiczności.

Duża w tym zasługa Charlize Theron, która wciela się w główną bohaterkę, Sashę. Aktorka podczas pracy nad filmem musiała zmierzyć się z wymagającymi scenami akcji. Wysiłek włożony w realistyczne przedstawienie fizyczności i intensywności walk znalazł odzwierciedlenie na ekranie.

Theron pozostaje jedną z ważnych postaci Hollywood. Niedawno pojawiła się także w jednym z największych kinowych hitów lata, „Odysei”. „Alfa” jest kolejnym efektem jej współpracy z Netfliksem.

Główna bohaterka jest jednym z najmocniejszych elementów „Alfy”. Sasha mierzy się z żałobą po śmierci Tommy'ego, a jej historia stanowi emocjonalny fundament całego thrillera.

Theron nie tylko prowadzi film jako główna gwiazda, ale również nadaje swojej postaci znaczną część jego intensywności. W połączeniu z wymagającymi scenami akcji tworzy to produkcję, która wyraźnie stawia na emocje i fizyczność.

Czy „Alfa” dostanie drugą część? Prequel czy sequel?

Sukces filmu na Netfliksie może naturalnie rodzić pytania o sequel. Na razie jednak niewiele wskazuje na to, aby kontynuacja miała być konieczna.

Historia Sashy została w filmie domknięta. Bohaterka mierzy się z żałobą po śmierci Tommy'ego, natomiast los Bena, granego przez Tarona Egertona, również został rozstrzygnięty. Twórcy nie pozostawili więc oczywistego punktu wyjścia dla kolejnej części.

Netflix mógłby oczywiście zdecydować się na stworzenie nowej historii w tym świecie. Problem w tym, że ponowne wystawienie Sashy na podobny konflikt mogłoby sprawiać wrażenie rozwiązania wymuszonego przez sukces pierwszego filmu.

Jedną z możliwości, jak sugeruje serwis ScreenRant, mogłoby być cofnięcie się w czasie i opowiedzenie historii Bena. Prequel skupiający się na jego mrocznych początkach mógłby być ciekawszym kierunkiem niż bezpośrednia kontynuacja losów Sashy.

Na razie również taki pomysł wydaje się jednak w dużej mierze zbędny. „Alfa” opowiedziała własną, zamkniętą historię, dlatego stworzenie kolejnego filmu wymagałoby naprawdę przekonującego powodu.

Choć wyniki produkcji mogą zachęcać Netfliksa do myślenia o kolejnej części, obecnie bardziej prawdopodobne wydaje się pozostawienie historii „Alfy” w obecnym kształcie.

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