Ale to będzie film! Obsada marzenie, zwiastun powala

„Bogaci i martwi” zachwycają gwiazdorską obsadą – w filmie wystąpiła nominowana do Złotego Globu gwiazda „Furiosy” oraz netfliksowego „Gambitu królowej” Anya Tylor-Joy, znany z hitu „Kapitan Ameryka” Chris Evans, nominowana do Oscara Salma Hayek, nominowany do Oscara John Malkovich, idol francuskiego kina Vincent Cassel oraz jedna z najbardziej wpływowych artystek sceny muzycznej Charlie XCX.

Za produkcję odpowiadają m.in. Giorgos Karnavas, twórca nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes i nominowanego do Oscara „W trójkącie” oraz Klaudia Śmieja-Rostworowska – twórczyni nagrodzonego Złotymi Lwami w Gdyni „Silent Twins”. Film miał światową premierę na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Film, na który warto czekać. „Bogaci i martwi” z doskonałym zwiastunem i gwiazdorską obsadą

Podczas luksusowej gali charytatywnej spotykają się największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów. Wśród nich jest gwiazdor kina akcji Mike Tyler (Chris Evans), który próbuje odbudować swój wizerunek, oraz miliarder Ben Bracken (Vincent Cassel) z żoną (Salma Hayek), promujący kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. Nieoczekiwanie atmosfera zmienia się jednak o 180 stopni, gdy na scenę wkracza Joan (Anya TaylorJoy) – charyzmatyczna przywódczyni grupy uzbrojonych aktywistów. Od tej pory luksusowy bankiet przeobrazi się w grę na śmierć i życie, podczas której celebryci zostaną zmuszeni do konfrontacji nie tylko z fanatyzmem napastników, ale też z własną hipokryzją i egoizmem.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

Film „Bogaci i martwi” zadebiutuje w polskich kinach już 21 sierpnia tego roku.

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