Ten serial to majstersztyk. W końcu wraca i to już ostatnia odsłona

Apple TV ogłosiło, że „The Morning Show”, doceniany przez widzów i krytyków serial, nagrodzony m.in. statuetkami Emmy, SAG Award i Critics Choice Award, z Reese Witherspoon i Jennifer Aniston w rolach głównych, powróci w 2027 roku z piątym i zarazem finałowym sezonem.

Serial, który stał się jednym z flagowych tytułów oryginalnych platformy Apple TV, zdobył uznanie widzów i krytyków na całym świecie. Showrunnerką i producentką wykonawczą „The Morning Show” jest Charlotte Stoudt.

– Od samego początku Apple wspierało naszą wizję „The Morning Show” i czujemy się ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy opowiadać historie odzwierciedlające to, co dzieje się wokół nas, z odrobiną mrocznego humoru – powiedziała Jennifer Aniston. – To był prawdziwy zaszczyt pracować z tak niesamowicie utalentowaną obsadą oraz wyjątkowymi scenarzystami, producentami i ekipą. Staliśmy się prawdziwą rodziną i wszyscy z ogromną radością czekamy, aż widzowie zobaczą finałowy sezon. Wiedząc, że będzie ostatnim, mogliśmy tak zaplanować zakończenie, by oddać bohaterom sprawiedliwość, na jaką zasługują – dodała.

– Ostatnie dziewięć lat spędzonych na produkcji i planie „The Morning Show” było największym zaszczytem w mojej karierze – przekazała z kolei Reese Witherspoon. – Ten serial od początku był czymś więcej niż opowieścią o redakcji wiadomości. To historia o tym, dlaczego dziennikarstwo ma znaczenie. O wolności prasy i o ludziach, którzy chronią władzę, często płacąc za to wysoką cenę. Możliwość opowiadania tej historii była największym twórczym przywilejem mojego życia zawodowego – dodała.

W gwiazdorskiej obsadzie – oprócz Aniston i Witherspoon – występują także dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie oraz laureat nagrody Emmy Jon Hamm. Do obsady piątego sezonu dołączają Jeff Daniels, Jesse Williams, Reneé Rapp, Sean Hayes, Lizzy Caplan i inni.

„The Morning Show” – co w poprzednich sezonach?

Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 r., niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA – NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji? Do obsady czwartego sezonu dołączyli również Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook oraz laureaci Oscara Marion Cotillard i Jeremy Irons.

Trzeci sezon zdobył 16 nominacji do nagrody Emmy, a Billy Crudup otrzymał swoją drugą statuetkę Emmy za szeroko docenianą rolę Cory’ego Ellisona w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym. Crudup zdobył także nagrodę Critics Choice za kreację Ellisona w trzecim sezonie. Trzeci sezon został również uhonorowany przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI), trafiając na prestiżową listę 10 najlepszych programów telewizyjnych 2023 roku.

Drugi sezon „The Morning Show” otrzymał nominacje do nagrody Emmy w kategoriach: Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym (Reese Witherspoon), Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym (Billy Crudup) oraz Najlepsza gościnna rola aktorki w serialu dramatycznym (Marcia Gay Harden).

Za pierwszy sezon Crudup zdobył nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym, a także nagrodę Critics Choice. Jennifer Aniston została uhonorowana nagrodą SAG za Wybitną rolę kobiecą w serialu dramatycznym za swoją cenioną kreację Alex Levy. Mimi Leder otrzymała dwie nominacje do nagrody Emmy za reżyserię w kategorii Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym za finał pierwszego oraz finał trzeciego sezonu, który również współprodukowała wykonawczo.

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