QUIZ. Kadry z PRL-u! Rozpoznasz 10 tytułów po obrazku?
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QUIZ. Kadry z PRL-u! Rozpoznasz 10 tytułów po obrazku?

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„Miś”
„Miś” Źródło: Zespół Filmowy Perspektywa
Myślisz, że znasz klasykę polskiego kina? Rozpoznaj 10 filmów z PRL-u po samym kadrze i sprawdź swój wynik!

Kultowe komedie, wieczorynki i niezapomniane klasyki polskiego kina – produkcje z czasów PRL do dziś mają wiernych fanów. Sprawdź, jak dobrze je pamiętasz i przekonaj się, czy rozpoznasz 10 kultowych tytułów wyłącznie po jednym kadrze!

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Źródło: WPROST.pl