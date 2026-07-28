QUIZ. Kadry z PRL-u! Rozpoznasz 10 tytułów po obrazku?

Myślisz, że znasz klasykę polskiego kina? Rozpoznaj 10 filmów z PRL-u po samym kadrze i sprawdź swój wynik!
Kultowe komedie, wieczorynki i niezapomniane klasyki polskiego kina – produkcje z czasów PRL do dziś mają wiernych fanów. Sprawdź, jak dobrze je pamiętasz i przekonaj się, czy rozpoznasz 10 kultowych tytułów wyłącznie po jednym kadrze!
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Źródło: WPROST.pl